Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Phần Mềm Năng Động làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Phần Mềm Năng Động
Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- M17 Lê Hoàng Phái, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
· Tư vấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán qua điện thoại, Ultraviewer.
· Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Không yêu cầu kinh nghiệm
· Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng: chuyên ngành Kế toán. ( Sơ yếu lý lịch , Bằng tốt nghiệp)
Tại Công Ty TNHH Phần Mềm Năng Động Thì Được Hưởng Những Gì
· Lương 6 - 8 triệu, tăng theo năng lực.
· Thưởng, phụ cấp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phần Mềm Năng Động
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
