Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PKCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PKCONS
- Hồ Chí Minh: 1/20B, Đường B, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tính toán, bốc tách khối lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công
Lập biện pháp thi công, tiến độ công việc, bố trí máy móc, nhân sự phù hợp, hồ sơ dự thầu.
Giám sát hiện trường, quản lý công việc ngoài hiện trường
Lập, kiểm tra, giám sát tài liệu: báo cáo ngày/tuần/tháng, nhật ký hiện trường, biên bản cuộc họp, bản vẽ xây dựng, ...
Lập hồ sơ quản lý chất lượng, khối lượng hoàn thành (hồ sơ hoàn công, biên bản nghiệm thu)
Lập hồ sơ thanh toán/quyết toán với Thầu chính, Chủ đầu tư
Kiểm tra hồ sơ, khối lượng thanh toán nhân công của các tổ đội thi công, NTP, NCC đối với các dự án mà công ty đang thi công.
Phối hợp tốt với giám sát chủ đầu tư/thầu chính để giải quyết các vấn đề nghiệm thu công tác thi công, giám sát thường xuyên liên tục việc dọn dẹp vệ sinh công trình, đảm bảo vật tư, thiết bị gọn gàng ngăn nắp.
Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc công ty.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tổ chức thi công ở công trình xây dựng thuỷ lợi, cầu đường, hạ tầng kỹ thuật tối thiểu 2 năm trở lên.
Ưu tiên người có kinh nghiệm thi công công trình vốn ngân sách.
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt. Có trách nhiệm trong công việc được giao. Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực, sức khỏe tốt.
Nam, Độ tuổi từ 28 – 45; Sẵn sàng đi công tác tỉnh theo dự án.
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PKCONS Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Được hưởng chế độ đào tạo theo chính sách phát triển của Công ty
Được hưởng chế độ đãi ngộ theo Luật lao động
Được hưởng đầy đủ chế độ khác (thưởng/phụ cấp, chuyên cần...) theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PKCONS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI