Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PKCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1/20B, Đường B, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Tính toán, bốc tách khối lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

Lập biện pháp thi công, tiến độ công việc, bố trí máy móc, nhân sự phù hợp, hồ sơ dự thầu.

Giám sát hiện trường, quản lý công việc ngoài hiện trường

Lập, kiểm tra, giám sát tài liệu: báo cáo ngày/tuần/tháng, nhật ký hiện trường, biên bản cuộc họp, bản vẽ xây dựng, ...

Lập hồ sơ quản lý chất lượng, khối lượng hoàn thành (hồ sơ hoàn công, biên bản nghiệm thu)

Lập hồ sơ thanh toán/quyết toán với Thầu chính, Chủ đầu tư

Kiểm tra hồ sơ, khối lượng thanh toán nhân công của các tổ đội thi công, NTP, NCC đối với các dự án mà công ty đang thi công.

Phối hợp tốt với giám sát chủ đầu tư/thầu chính để giải quyết các vấn đề nghiệm thu công tác thi công, giám sát thường xuyên liên tục việc dọn dẹp vệ sinh công trình, đảm bảo vật tư, thiết bị gọn gàng ngăn nắp.

Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc công ty.

Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng các ngành Xây dựng, Giao thông, Thuỷ lợi. Có chứng chỉ hành nghề giám sát giao thông/thuỷ lợi hạng 3 trở lên còn hiệu lực.

Có kinh nghiệm tổ chức thi công ở công trình xây dựng thuỷ lợi, cầu đường, hạ tầng kỹ thuật tối thiểu 2 năm trở lên.

Ưu tiên người có kinh nghiệm thi công công trình vốn ngân sách.

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt. Có trách nhiệm trong công việc được giao. Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực, sức khỏe tốt.

Nam, Độ tuổi từ 28 – 45; Sẵn sàng đi công tác tỉnh theo dự án.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PKCONS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10.000.000 - 15.000.000 VND thỏa thuận theo năng lực từng ứng viên.

Được đóng chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Được hưởng chế độ đào tạo theo chính sách phát triển của Công ty

Được hưởng chế độ đãi ngộ theo Luật lao động

Được hưởng đầy đủ chế độ khác (thưởng/phụ cấp, chuyên cần...) theo quy định của Công ty.

