Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN KATIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 346 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Trực tiếp làm các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho khách hàng theo đúng quy trình, quy chuẩn khi được yêu cầu theo sự phân công sắp xếp của Trưởng phòng, Giám đốc Tư vấn thêm về sản phẩm và dịch vụ/ gói trị liệu hợp lý cho khách hàng. Tư vấn, hướng dẫn khách hàng về các vấn đề liên quan đến da, body giữ gìn và chăm sóc, các liệu trình làm đẹp, công dụng sản phẩm, tính năng thiết bị công nghệ. Luôn thể hiện thái độ lịch sự, tận tình, nhã nhặn và hiếu khách với bất kỳ khách hàng nào sử dụng dịch vụ Giải đáp các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách hàng. Các công việc khác được quản lý giao.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm KTV tại các Spa – TMV từ 6 tháng trở lên (chưa có kinh nghiệm được đào tạo). Yêu nghề, gắn bó lâu dài Giới tính: Không yêu cầu Chăm chỉ, cầu tiến. Trung thực, khéo léo trong giao tiếp.

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN KATIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 15 - 30 triệu ( Lương cứng 5.000.000 - 5.500.000đ + phụ cấp 25.000đ ăn trưa/ngày + doanh số + tiền tour + thưởng), tăng lương khi đạt yêu cầu học việc. Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ Được đào tạo bài bản, hướng dẫn kỹ năng chuyên môn đầy đủ. Chế độ sinh nhật, hiếu hỉ, du lịch hàng năm cùng công ty, các chế độ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN KATIA

