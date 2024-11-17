Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN DANA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 286 Phạm Hùng, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô Ford

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Độ tuổi từ 22 đến 30 tuổi

Có kinh nghiệm, tay nghề trong lĩnh vực cơ khí

Nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DANA Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia các khoá đào tạo chuyên nghiệp nhằm nâng cao năng lực;

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật;

- Mức lương: Lương cơ bản + doanh số;

- Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm theo chế độ của công ty;

- Được cấp phát đồng phục theo yêu cầu công việc;

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DANA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.