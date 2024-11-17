Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN DANA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DANA
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 286 Phạm Hùng, Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô Ford
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Độ tuổi từ 22 đến 30 tuổi
Có kinh nghiệm, tay nghề trong lĩnh vực cơ khí
Nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DANA Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia các khoá đào tạo chuyên nghiệp nhằm nâng cao năng lực;
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật;
- Mức lương: Lương cơ bản + doanh số;
- Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm theo chế độ của công ty;
- Được cấp phát đồng phục theo yêu cầu công việc;
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DANA
