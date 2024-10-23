Tuyển Lái Xe thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company
- Hà Nội: Tầng 2, CT4
- Vimeco, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Phục vụ đưa đón Phó Chủ tịch HĐQT đi làm và các việc đi lại trực tiếp Phó Chủ tịch
Lái xe phục vụ Ban lãnh đạo: Chủ tịch và Thành viên HĐQT, đi các tỉnh, đi sân golf
Quản lý, sửa chữa xe được phân công phụ trách lái:
Quản lý giấy tờ theo xe luôn đầy đủ và đúng quy định
Lái xe quản lý xe luôn luôn sạch sẽ bên trong và bên ngoài xe
Theo dõi, kiểm tra kỹ thuật xe thường xuyên
Khám, sửa chữa xe đúng kỳ, đúng kế hoạch, đúng quy định,
Ghi chép lộ trình, nhật ký chạy xe hàng ngày, km
Rửa xe, thanh quyết xăng xe toán đúng định mức, đúng thời gian, đúng quy định ( trên phần mềm)
Triển khai thực hiện sửa chữa các công việc kỹ thuật văn phòng và chăm sóc cây xanh cùng với tổ xe hành chính
Hỗ trợ xử lý công việc gia đình nhà Ban lãnh đạo: chăm sóc cây, kỹ thuật...
Phục vụ đưa đón Phó Chủ tịch HĐQT đi làm và các việc đi lại trực tiếp Phó Chủ tịch
Lái xe phục vụ Ban lãnh đạo: Chủ tịch và Thành viên HĐQT, đi các tỉnh, đi sân golf
Quản lý, sửa chữa xe được phân công phụ trách lái: Quản lý giấy tờ theo xe luôn đầy đủ và đúng quy định Lái xe quản lý xe luôn luôn sạch sẽ bên trong và bên ngoài xe Theo dõi, kiểm tra kỹ thuật xe thường xuyên Khám, sửa chữa xe đúng kỳ, đúng kế hoạch, đúng quy định, Ghi chép lộ trình, nhật ký chạy xe hàng ngày, km
Rửa xe, thanh quyết xăng xe toán đúng định mức, đúng thời gian, đúng quy định ( trên phần mềm)
Triển khai thực hiện sửa chữa các công việc kỹ thuật văn phòng và chăm sóc cây xanh cùng với tổ xe hành chính
Hỗ trợ xử lý công việc gia đình nhà Ban lãnh đạo: chăm sóc cây, kỹ thuật...
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có bằng từ trung cấp trở lên - Tính cẩn thận: luôn đảm bảo lái xe an toàn, am hiểu và tuân thủ Luật giao thông đường bộ.
Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Xét tăng lương 2 lần/năm (700.000đ/ lần)
- Lương tháng 13 trung bình 2 tháng lương + + quà Tết cho gia đình ( TV: 500k; dưới 6 tháng: 2 tr; dưới 1 năm: 3 triệu; 1 - 3 năm: 4 triệu ........). Thưởng ngành/ phòng/ lao động xuất sắc/ lao động tốt....
- Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, trợ cấp,...
- Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước
- Đi du lịch 1 năm/ lần.
Thời gian làm việc: 6 ngày/ tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI