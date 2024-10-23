Tuyển Lái Xe thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Lái Xe thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, CT4

- Vimeco, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Phục vụ đưa đón Phó Chủ tịch HĐQT đi làm và các việc đi lại trực tiếp Phó Chủ tịch Lái xe phục vụ Ban lãnh đạo: Chủ tịch và Thành viên HĐQT, đi các tỉnh, đi sân golf Quản lý, sửa chữa xe được phân công phụ trách lái: Quản lý giấy tờ theo xe luôn đầy đủ và đúng quy định Lái xe quản lý xe luôn luôn sạch sẽ bên trong và bên ngoài xe Theo dõi, kiểm tra kỹ thuật xe thường xuyên Khám, sửa chữa xe đúng kỳ, đúng kế hoạch, đúng quy định, Ghi chép lộ trình, nhật ký chạy xe hàng ngày, km Rửa xe, thanh quyết xăng xe toán đúng định mức, đúng thời gian, đúng quy định ( trên phần mềm) Triển khai thực hiện sửa chữa các công việc kỹ thuật văn phòng và chăm sóc cây xanh cùng với tổ xe hành chính Hỗ trợ xử lý công việc gia đình nhà Ban lãnh đạo: chăm sóc cây, kỹ thuật...
Phục vụ đưa đón Phó Chủ tịch HĐQT đi làm và các việc đi lại trực tiếp Phó Chủ tịch
Lái xe phục vụ Ban lãnh đạo: Chủ tịch và Thành viên HĐQT, đi các tỉnh, đi sân golf
Quản lý, sửa chữa xe được phân công phụ trách lái: Quản lý giấy tờ theo xe luôn đầy đủ và đúng quy định Lái xe quản lý xe luôn luôn sạch sẽ bên trong và bên ngoài xe Theo dõi, kiểm tra kỹ thuật xe thường xuyên Khám, sửa chữa xe đúng kỳ, đúng kế hoạch, đúng quy định, Ghi chép lộ trình, nhật ký chạy xe hàng ngày, km
Rửa xe, thanh quyết xăng xe toán đúng định mức, đúng thời gian, đúng quy định ( trên phần mềm)
Triển khai thực hiện sửa chữa các công việc kỹ thuật văn phòng và chăm sóc cây xanh cùng với tổ xe hành chính
Hỗ trợ xử lý công việc gia đình nhà Ban lãnh đạo: chăm sóc cây, kỹ thuật...

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam có bằng lái xe B2 trở lên, sức khỏe tốt, từ 30 đến 45 tuổi, Chịu khó, thật thà. - Có từ 4 năm kinh nghiệm.
- Có bằng từ trung cấp trở lên - Tính cẩn thận: luôn đảm bảo lái xe an toàn, am hiểu và tuân thủ Luật giao thông đường bộ.

Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cam kêt: 12 - 14 triệu
- Xét tăng lương 2 lần/năm (700.000đ/ lần)
- Lương tháng 13 trung bình 2 tháng lương + + quà Tết cho gia đình ( TV: 500k; dưới 6 tháng: 2 tr; dưới 1 năm: 3 triệu; 1 - 3 năm: 4 triệu ........). Thưởng ngành/ phòng/ lao động xuất sắc/ lao động tốt....
- Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, trợ cấp,...
- Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước
- Đi du lịch 1 năm/ lần.
Thời gian làm việc: 6 ngày/ tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà CT4, Vimeco 2, phố Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

