Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HACHITECH SOLUTION làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Nhà khách Việt Bắc Quân khu 1, Đường Z115, Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Phát triển các chức năng custom trên hệ thống Chromium. Tinh chỉnh tối ưu phần mềm hiện có. Phối hợp với các nhân viên khác hoàn thành công việc. Thực hiện các công việc khác dưới sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu từ 1 năm kinh nghiệm trở lên. Nắm vững các kiến thức cơ bản của ngôn ngữ C++ Có khả năng nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ mới Tư duy logic tốt, có khả năng làm việc độc lập Có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HACHITECH SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 9.000.000 - 15.000.000 + phụ cấp + thưởng Thử việc 1 – 2 tháng, lương thử việc 80% lương chính thức. Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN ... theo quy định của nhà nước. Làm việc trong môi trường văn hóa, trí tuệ cao, chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn. Được tham gia các hoạt động ngoại khóa do Công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HACHITECH SOLUTION

