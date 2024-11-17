Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 3A, Phố Thi Sách, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu công việc từ quản lý phòng và khách hàng.

Tìm hiểu, nghiên cứu, lựa chọn và đưa ra đề xuất giải pháp công nghệ phù hợp.

Phân tích, thiết kế hệ thống (cấu trúc phần mềm, cơ sở dữ liệu).

Viết code (lập trình) phát triển ứng dụng, website, web services, plugin, mobile app.

Quản lý mã nguồn phần mềm, website đã phát triển; lập hồ sơ tài liệu hướng dẫn.

Tham gia tư vấn và phát triển phần mềm theo định hướng của Công ty.

Hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng phần mềm cho nhân viên, khách hàng.

Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của mã nguồn, bản quyền phần mềm phát triển.

Phân tích yêu cầu và thiết kế giải pháp tích hợp.

Tiếp nhận yêu cầu và hỗ trợ khách hàng khắc phục sự cố hệ thống, hướng dẫn sử dụng.

Tiếp nhận các yêu cầu cải tiến, lỗi phần mềm từ người dùng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc tương đương.

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm lập trình ASP.NET Webforrm, MVC, C#, ADO.NET, Linq, kiến trúc 3 lớp, Webservice, Object oriented, Entity Framwork

Có kiến thức, kinh nghiệm về CSS, HTML, Jquery, Javascript.

Có khả năng phân tích thiết kế website, phần mềm, cơ sở dữ liệu.

Thành thạo SQL Server 2008 trở lên, T-SQL, thiết kế báo cáo phân tích, thống kế.

Tiếng Anh chuyên ngành CNTT đọc hiểu tốt.

Trung thực, cẩn thận, khả năng bao quát và xử lý tình huống tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH và BH 24/24.

Thưởng thành tích, thưởng lễ tết, lương tháng 13.

Mừng sinh nhật, kết hôn, sinh con, hiếu hỉ, du lịch 2 lần/năm.

Xét tăng lương và khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Đầy đủ các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ cho công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Văn phòng làm việc hiện đại, đầy đủ phòng tập Gym, Yoga, bóng bàn, Bida, phòng chiếu phim, karaoke,... phục vụ nhân viên thư giãn sau mỗi ngày làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex

