Tuyển Lập trình viên PHP Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Không Gian Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,500 USD

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Không Gian Xanh
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Không Gian Xanh

Lập trình viên PHP

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên PHP Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Không Gian Xanh

Mức lương
500 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: BS9 căn Shophouse, Block B, Diamond Riverside 1646A Võ Văn Kiệt , P.16, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương 500 - 1,500 USD

- Tạo thiết kế.
- Lập trình theo yêu cầu.
- Kiểm thử phần mềm, viết code kiểm thử tự động.
- Thực hiện các công việc chuyên môn IT theo yêu cầu của khách hàng.

Với Mức Lương 500 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu có từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Đối với lập trình PHP: Thành thạo 1 trong các Framework Laravel, CodeIgniter, CakePHP. Thành thạo HTML, CSS, JavaScript, jQuery và Bootstrap.
- Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL (hoặc PostgreSQL, MongoDB).
- Có kinh nghiệm sử dụng Git để quản lý phiên bản source code.
- Có kinh nghiệm giao tiếp, tư vấn, trao đổi, đưa ra giải pháp trực tiếp với khách hàng.
- Có khả năng chịu được áp lực công việc cao, khả năng thích nghi tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Không Gian Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương, thưởng theo năng lực và kinh nghiệm: từ 500 USD - 1500 USD.
- Thưởng dự án, thưởng các ngày lễ, tết, lương tháng thứ 13.
- Có năng lực sẽ được đánh giá ngay tại thời điểm.
- Được tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng mềm, kỹ năng lập trình.
- Được khuyến khích lấy các chứng chỉ quốc tế như AWS, GCP, MCSA/MCSC, CCNA,...
- Du lịch công ty 1 năm/1 lần.
- Được hưởng mọi chế độ theo quy định của pháp luật.
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, ...
- Nghỉ phép 12 ngày phép/năm.
- Cơ hội onsite và làm việc với các khách hàng lớn, công nghệ tiên tiến, phát triển bản thân...
- Cơ hội làm việc nhóm với nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực CNTT.
- Môi trường làm việc cởi mở, dân chủ.
- Thời gian làm việc:8h30-17h30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Không Gian Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Không Gian Xanh

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Không Gian Xanh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3, Số 273-275, Đường 9A, Khu Trung Sơn, Bình Chánh, Tp.HCM, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

