Tuyển Lập trình viên PHP Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Không Gian Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,500 USD

Mức lương 500 - 1,500 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: BS9 căn Shophouse, Block B, Diamond Riverside 1646A Võ Văn Kiệt , P.16, Quận 8, Quận 8

- Tạo thiết kế.

- Lập trình theo yêu cầu.

- Kiểm thử phần mềm, viết code kiểm thử tự động.

- Thực hiện các công việc chuyên môn IT theo yêu cầu của khách hàng.

- Yêu cầu có từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Đối với lập trình PHP: Thành thạo 1 trong các Framework Laravel, CodeIgniter, CakePHP. Thành thạo HTML, CSS, JavaScript, jQuery và Bootstrap.

- Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL (hoặc PostgreSQL, MongoDB).

- Có kinh nghiệm sử dụng Git để quản lý phiên bản source code.

- Có kinh nghiệm giao tiếp, tư vấn, trao đổi, đưa ra giải pháp trực tiếp với khách hàng.

- Có khả năng chịu được áp lực công việc cao, khả năng thích nghi tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Không Gian Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương, thưởng theo năng lực và kinh nghiệm: từ 500 USD - 1500 USD.

- Thưởng dự án, thưởng các ngày lễ, tết, lương tháng thứ 13.

- Có năng lực sẽ được đánh giá ngay tại thời điểm.

- Được tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng mềm, kỹ năng lập trình.

- Được khuyến khích lấy các chứng chỉ quốc tế như AWS, GCP, MCSA/MCSC, CCNA,...

- Du lịch công ty 1 năm/1 lần.

- Được hưởng mọi chế độ theo quy định của pháp luật.

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, ...

- Nghỉ phép 12 ngày phép/năm.

- Cơ hội onsite và làm việc với các khách hàng lớn, công nghệ tiên tiến, phát triển bản thân...

- Cơ hội làm việc nhóm với nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực CNTT.

- Môi trường làm việc cởi mở, dân chủ.

- Thời gian làm việc:8h30-17h30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

