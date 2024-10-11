Tuyển Lập trình viên PHP Công ty cổ phần Bravesoft Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên PHP Tại Công ty cổ phần Bravesoft Việt Nam
- Hồ Chí Minh: 103A
- 105
- 107 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3
Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển các hệ thống web frontend/backend và API cho các ứng dụng trên điện thoại di động
Làm việc với team Việt Nam hoặc trực tiếp với các kỹ sư Nhật Bản
Hoàn thành tốt công việc được giao, hỗ trợ các thành viên khác và báo cáo thường xuyên cho trưởng nhóm/quản lý dự án
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT các trường đại học/cao đẳng
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm lập trình các hệ thống Web, API dùng ngôn ngữ PHP
Có N2 tiếng Nhật, kỹ năng nói tốt (ưu tiên ứng viên từng làm việc tại Nhật)
Có kiến thức cơ bản về frontend
Có hiểu biết về LAMP và NoSQL
Thành thạo framework Laravel và có khả năng nắm bắt nhanh các framework mới
Có hiểu biết về AWS là một lợi thế
Có kỹ năng tự tìm hiểu kỹ thuật, công nghệ mới
Yêu thích văn hóa Nhật Bản và có mong muốn làm việc lâu dài cho các công ty Nhật Bản
Làm việc cẩn thận với tinh thần trách nhiệm cao
Tại Công ty cổ phần Bravesoft Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện
Có cơ hội làm việc trực tiếp với các kỹ sư và chuyên gia từ Nhật Bản
Được trang bị máy Mac và 2 màn hình LCD
Lương tháng 13, du lịch công ty hàng năm, khám sức khỏe định kỳ và các hoạt động thể thao
Phụ cấp tiền gửi xe, sinh nhật
Ghi chú: Bộ phận HR chỉ liên lạc những CV đạt yêu cầu để mời phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bravesoft Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
