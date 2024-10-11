Tuyển Lập trình viên PHP Công ty cổ phần Bravesoft Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 103A - 105 - 107 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển các hệ thống web frontend/backend và API cho các ứng dụng trên điện thoại di động Làm việc với team Việt Nam hoặc trực tiếp với các kỹ sư Nhật Bản Hoàn thành tốt công việc được giao, hỗ trợ các thành viên khác và báo cáo thường xuyên cho trưởng nhóm/quản lý dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT các trường đại học/cao đẳng Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm lập trình các hệ thống Web, API dùng ngôn ngữ PHP Có N2 tiếng Nhật, kỹ năng nói tốt (ưu tiên ứng viên từng làm việc tại Nhật) Có kiến thức cơ bản về frontend Có hiểu biết về LAMP và NoSQL Thành thạo framework Laravel và có khả năng nắm bắt nhanh các framework mới Có hiểu biết về AWS là một lợi thế Có kỹ năng tự tìm hiểu kỹ thuật, công nghệ mới Yêu thích văn hóa Nhật Bản và có mong muốn làm việc lâu dài cho các công ty Nhật Bản Làm việc cẩn thận với tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty cổ phần Bravesoft Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện Có cơ hội làm việc trực tiếp với các kỹ sư và chuyên gia từ Nhật Bản Được trang bị máy Mac và 2 màn hình LCD Lương tháng 13, du lịch công ty hàng năm, khám sức khỏe định kỳ và các hoạt động thể thao Phụ cấp tiền gửi xe, sinh nhật Ghi chú: Bộ phận HR chỉ liên lạc những CV đạt yêu cầu để mời phỏng vấn

Ghi chú: Bộ phận HR chỉ liên lạc những CV đạt yêu cầu để mời phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bravesoft Việt Nam

