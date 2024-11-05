Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CLOUDGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CLOUDGO
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Lập trình viên PHP

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên PHP Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CLOUDGO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 13 đường 37 khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển các ứng dụng, nâng cấp và triển khai các sản phẩm phần mềm theo xu hướng công nghệ trên nền tảng PHP
Tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ công nghệ mới và review source code, đưa ra giải pháp áp dụng vào sản phẩm dịch vụ của công ty
Duy trì và phát triển các website, code và cấu trúc dữ liệu có sẵn của công ty
Hỗ trợ các thành viên trong nhóm với các chức năng phức tạp, tham gia nhận xét, đánh giá source code của các thành viên trong nhóm.
Báo cáo và thực hiện công việc theo sự phân công của Teamlead

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp không quan trọng, quan trọng là làm được việc.
- Yêu thích lập trình, tìm tòi khám phá công nghệ mới
- Có tư duy làm việc logic, khả năng phân tích & khả năng giải quyết vấn đề.
- Nắm vững kiến thức lập trình cơ bản lĩnh vực ứng dụng web (Web application) như HTML, CSS, Javascript, Jquery, Boostrap, PHP, MySQL, Webservice...
- Nắm vững về mô hình MVC, các nguyên lý thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database Design)
- Đã có kinh nghiệm làm việc với ít nhất với 1 PHP Framework (nhất là những framework liên quan CRM hoặc ERP như SugarCRM, vTiger, Odoo...thì càng tốt)
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
- Có ý thức, trách nhiệm trong công việc, ý thức tuân thủ các quy định của cty (ví dụ clean code trong lập trình)
- Có thể chịu được áp lực công việc tốt

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CLOUDGO Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc 5 ngày/ tuần (8h30 - 17h30) từ Thứ 2-Thứ 6
- Lương + thưởng hấp dẫn, cạnh tranh tùy theo năng lực
- Review tăng lương mỗi năm (hoặc sớm hơn tùy theo kết quả công việc).
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của nhà nước
- Company trip 1-2 lần / năm
- Giao lưu thể thao (đá banh) hàng tuần
- Được học hỏi, đào tạo và có cơ hội tham gia vào các dự án lớn, có khả năng phát triển toàn diện bản thân trên tất cả các skill như thuyết trình, giao tiếp, đàm phán thương lượng, quản lý thời gian, teamwork...
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động... khuyến khích nhân viên đề xuất và áp dụng các ý tưởng sáng tạo vào công việc.
- Công ty sẵn sàng đầu tư cho những bạn nhiệt huyết, có năng lực đi học các khóa đào tạo kỹ năng chuyên sâu để phục vụ cho công việc. Tư vấn định hướng để bạn phát triển bản thân và thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CLOUDGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CLOUDGO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1.02 Lầu 1, toà nhà Việt Nam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé , quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

