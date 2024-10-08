Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CLOUDGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CLOUDGO
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Lập trình viên PHP

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 13 đường 37, KDC Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tham gia phát triển các ứng dụng, nâng cấp và triển khai các sản phẩm phần mềm theo xu hướng công nghệ trên nền tảng PHP Tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ công nghệ mới và review source code, đưa ra giải pháp áp dụng vào sản phẩm dịch vụ của công ty Duy trì và phát triển các website, code và cấu trúc dữ liệu có sẵn của công ty Hỗ trợ các thành viên trong nhóm với các chức năng phức tạp, tham gia nhận xét, đánh giá source code của các thành viên trong nhóm.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích lập trình, tìm tòi khám phá công nghệ mới Có tư duy làm việc logic, thuật toán tốt, khả năng phân tích & giải quyết vấn đề. Nắm vững kiến thức lập trình cơ bản lĩnh vực ứng dụng web (Web application) như HTML, CSS, Javascript, Jquery, Boostrap, PHP, MySQL, Webservice... Nắm vững về mô hình MVC, các nguyên lý thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database Design) Đã có kinh nghiệm làm việc với ít nhất với 1 PHP Framework laravel (nhất là những framework liên quan CRM hoặc ERP như SugarCRM, vTiger, Odoo...thì càng tốt) Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm. Có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao, khả năng chịu áp lực công việc cao, ý thức tuân thủ các quy định của công ty (ví dụ clean code trong lập trình)
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CLOUDGO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương thoả thuận (Review tăng lương mỗi năm) Chế độ phúc lợi, đãi ngộ: miễn phí gửi xe, bếp “nhà” ngay tại công ty, thưởng Lễ, Tết, quà tặng sinh nhật, thưởng nhân viên xuất sắc, các hoạt động teambuilding, company trip, các chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng hàng tuần, chương trình “Happy Hour”, các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của công ty (đá bóng, cầu lông, chạy bộ, chiến dịch Marketing có giải thưởng,...) Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu (8h30 - 17h30) Được làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau Được học hỏi, đào tạo và tham gia vào các dự án lớn Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động khuyến khích nhân viên đề xuất và áp dụng các ý tưởng sáng tạo vào công việc. Các chế độ khác theo quy định nhà nước (BHXH, 12 ngày phép – nghỉ lễ, Tết)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CLOUDGO

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CLOUDGO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1.02 Lầu 1, toà nhà Việt Nam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé , quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

