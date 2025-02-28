Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Hưng Phát Bến Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 214 Lê Thánh Tôn,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phối hợp quản trị, triển khai hệ thống server, domain controller, mạng LAN, WAN..

Cài đặt cấu hình máy tính, chương trình phần mềm, ứng dụng cho các thiết bị máy móc và thiết bị ngoại vi

Xây dựng, triển khai và theo dõi kế hoạch bảo trì bảo dưỡng hệ thống, trang thiết bị toàn Công ty

Khắc phục sự cố máy chủ, máy trạm, mạng…và hỗ trợ kịp thời cho người dùng các vấn đề về IT (VN – US – ADM)..

Quản lý – thống kê: tất cả máy móc thiết bị P.IT: cấp phát, thu hồi máy, kiểm kê lưu trữ,…

Xây dựng – Lưu trữ Tổng hơp qui trình, tài liệu, hướng dẫn, thao tác sử dụng

Back up dữ liệu định kỳ

Theo dõi, thực hiện thanh toán chi phí P.IT

Thực hiện xây dựng kế hoạch – đánh giá trạng thái vận hành - báo cáo tiến độ công việc

Thực hiện Khảo sát – Tư vấn – So sánh – Đề xuất các hạng mục phòng ban

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC : 214 Lê Thánh Tôn , Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 25- 34

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Quản trị mạng, Phần cứng

Làm việc độc lập và theo nhóm

Giải quyết vấn đề phát sinh

Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin

Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc

Tại Công Ty TNHH Hưng Phát Bến Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập được thỏa thuận và được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn từ 10-15 triệu/ tháng

Các chế độ bảo hiểm xã hội, nghỉ Lễ, Tết theo đúng luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hưng Phát Bến Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin