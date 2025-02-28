Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Hưng Phát Bến Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
- Hồ Chí Minh:
- 214 Lê Thánh Tôn,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Phối hợp quản trị, triển khai hệ thống server, domain controller, mạng LAN, WAN..
Cài đặt cấu hình máy tính, chương trình phần mềm, ứng dụng cho các thiết bị máy móc và thiết bị ngoại vi
Xây dựng, triển khai và theo dõi kế hoạch bảo trì bảo dưỡng hệ thống, trang thiết bị toàn Công ty
Khắc phục sự cố máy chủ, máy trạm, mạng…và hỗ trợ kịp thời cho người dùng các vấn đề về IT (VN – US – ADM)..
Quản lý – thống kê: tất cả máy móc thiết bị P.IT: cấp phát, thu hồi máy, kiểm kê lưu trữ,…
Xây dựng – Lưu trữ Tổng hơp qui trình, tài liệu, hướng dẫn, thao tác sử dụng
Back up dữ liệu định kỳ
Theo dõi, thực hiện thanh toán chi phí P.IT
Thực hiện xây dựng kế hoạch – đánh giá trạng thái vận hành - báo cáo tiến độ công việc
Thực hiện Khảo sát – Tư vấn – So sánh – Đề xuất các hạng mục phòng ban
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC : 214 Lê Thánh Tôn , Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Quản trị mạng, Phần cứng
Làm việc độc lập và theo nhóm
Giải quyết vấn đề phát sinh
Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin
Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc
Tại Công Ty TNHH Hưng Phát Bến Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ bảo hiểm xã hội, nghỉ Lễ, Tết theo đúng luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI