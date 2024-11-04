Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN FILUM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN FILUM
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN FILUM

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FILUM

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Thiết kế, phát triển và duy trì các dịch vụ backend sử dụng Python và JavaScript.
Xây dựng và tối ưu hóa API với các framework như FastAPI và NestJS.
Phát triển và quản lý cơ sở dữ liệu sử dụng PostgreSQL và MongoDB.
Hợp tác với các developer frontend để tích hợp các thành phần giao diện người dùng với logic server-side.
Tham gia vào các buổi thảo luận thiết kế hệ thống và đóng góp vào các quyết định kiến trúc.
Viết mã hiệu quả, có thể kiểm thử và tái sử dụng để giải quyết các vấn đề phức tạp.
Tối ưu hóa ứng dụng để đạt tốc độ và khả năng mở rộng tối đa.
Khắc phục sự cố và gỡ lỗi các ứng dụng để đảm bảo chất lượng cao.
Thực hiện các biện pháp bảo mật và bảo vệ dữ liệu.
Cập nhật các công nghệ mới nổi và áp dụng chúng vào hoạt động và công việc hàng ngày.
Làm việc chặt chẽ với nhóm sản phẩm để hiểu rõ yêu cầu của người dùng cuối và chuyển đổi chúng thành giải pháp kỹ thuật.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cử nhân hoặc tương đương về Khoa học Máy tính, Kỹ thuật hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phát triển backend với trọng tâm là Python và JavaScript.
Thành thạo các framework như FastAPI và NestJS.
Có kinh nghiệm vững chắc với cơ sở dữ liệu PostgreSQL và MongoDB.
Hiểu rõ về các nguyên tắc thiết kế hệ thống và kiến trúc.
Quen thuộc với SQL; kỹ năng SQL nâng cao là một lợi thế.
Có kinh nghiệm với các quy trình phát triển phần mềm Agile và công cụ như JIRA, Confluence.
Kỹ năng giải quyết vấn đề xuất sắc với khả năng tìm ra giải pháp tốt nhất.
Tinh thần làm việc chủ động và sẵn sàng nỗ lực vượt qua mọi thử thách để đạt được sự xuất sắc.
Kỹ năng giao tiếp tốt để làm việc hiệu quả với các thành viên trong nhóm và các bên liên quan.
Đam mê học hỏi và cập nhật xu hướng mới nhất của ngành.
Kinh nghiệm làm việc với GenAI và pair-programming là một điểm cộng lớn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FILUM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Up to 18,000,000 VNĐ + Các phụ cấp/ hỗ trợ khác
Cơ hội phát triển chuyên môn: Trực tiếp tham gia xây dựng và tối ưu hóa hệ thống backend phức tạp, mở rộng kiến thức về các công nghệ tiên tiến như FastAPI, NestJS, PostgreSQL, MongoDB.
Học hỏi từ chuyên gia: Làm việc và mentoring từ các kỹ sư hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, phát triển kỹ năng coding, system design và bảo mật hệ thống.
Tham gia các dự án quan trọng: Trực tiếp thực hiện các dự án lớn mang tính chiến lược của công ty, đóng góp vào việc phát triển các sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực CXM.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng: Lộ trình thăng tiến từ Junior đến Senior/Expert hoặc trở thành Team Leader của nhóm kỹ sư backend.
Môi trường sáng tạo và linh hoạt: Filum khuyến khích tư duy đổi mới, sáng tạo và không ngừng học hỏi với văn hóa làm việc năng động và nhiều thử thách thú vị.
Công cụ hiện đại: Được trang bị đầy đủ thiết bị và công cụ hỗ trợ công việc, bao gồm các công cụ DevOps tiên tiến, khả năng áp dụng công nghệ mới như AI và GenAI.
Hoạt động nội bộ hấp dẫn: Tham gia các hoạt động team-building, company trip, cùng các sự kiện nội bộ khác giúp cân bằng công việc và cuộc sống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FILUM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN FILUM

CÔNG TY CỔ PHẦN FILUM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 633 Trần Xuân Soạn, Quận 7, Phường Tân Hưng, Thành phố HCM

