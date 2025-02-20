Tuyển Lập trình viên JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 8, đường số 11, KCN Việt Nam - Singapore, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An

- Quản trị hệ thống IT của công ty, viết phần mềm phục vụ cho công việc...

- Đề xuất, tham gia các dự án phát triển các phần mềm, CNTT cho các đơn vị, bộ phận.

- Giải quyết, khắc phục các vấn đề hàng ngày, sự cố phát sinh.

- Chỉ đạo và tham gia các công việc liên quan đến quản trị hệ thống.

- Thực hiện các nội dung công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về hệ thống ERP

- Biết tiếng trung là một lợi thế

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập thỏa thuận khi phỏng vấn

• Chế độ Lương và Đãi ngộ khác gồm: Thưởng Lễ Tết, Thưởng KPI quý, Thưởng theo thành tích thi đua của cá nhân/tập thể theo Quy định Công ty, Phụ cấp ăn trưa, Tham quan/nghỉ mát hàng năm và các hoạt động ngoại khóa khác…

• Nghỉ Lễ Tết, Nghỉ phép, Đóng các khoản bảo hiểm và hưởng chế độ khác theo Quy định của Pháp luật Việt Nam.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

