Tuyển Lập trình viên JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Ngày đăng tuyển: 20/02/2025

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
JobsGO Recruit

Lập trình viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại JobsGO Recruit

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Số 8, đường số 11, KCN Việt Nam

- Singapore, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Quản trị hệ thống IT của công ty, viết phần mềm phục vụ cho công việc...
- Đề xuất, tham gia các dự án phát triển các phần mềm, CNTT cho các đơn vị, bộ phận.
- Giải quyết, khắc phục các vấn đề hàng ngày, sự cố phát sinh.
- Chỉ đạo và tham gia các công việc liên quan đến quản trị hệ thống.
- Thực hiện các nội dung công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về hệ thống ERP
- Biết tiếng trung là một lợi thế

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập thỏa thuận khi phỏng vấn
• Chế độ Lương và Đãi ngộ khác gồm: Thưởng Lễ Tết, Thưởng KPI quý, Thưởng theo thành tích thi đua của cá nhân/tập thể theo Quy định Công ty, Phụ cấp ăn trưa, Tham quan/nghỉ mát hàng năm và các hoạt động ngoại khóa khác…
• Nghỉ Lễ Tết, Nghỉ phép, Đóng các khoản bảo hiểm và hưởng chế độ khác theo Quy định của Pháp luật Việt Nam.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

