Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 408 đại lộ Bình Dương, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1.Cài đặt, lắp ráp, kiểm tra các trang thiết bị ICT

Cài đặt, lắp ráp, kiểm tra các trang thiết bị ICT

·Thực hiện công việc cài đặt và lắp ráp máy PC cho khách hàng.

·Cài đặt phần mềm cho máy PC, laptop, máy in.

·Tư vấn về kỹ thuật cho KH về cách sử dụng

·Tư vấn, nâng cấp laptop cho khách hàng.

2.Tiếp nhận bảo hành

Tiếp nhận bảo hành

·Xác nhận lỗi phần cứng của sản phẩm, gửi bảo hành linh kiện cho khách.

·Lắp đặt và kiểm tra lại các sản phẩm sau khi được bảo hành về từ đại lý.

·Sử dụng phần mềm bảo hành để thực hiện các nghiệp vụ trong quy trình công việc.

·Thông báo đầy đủ thông tin cho khách hàng về quá trình bảo hành.

3.Hỗ trợ công tác khác tại cửa hàng

Hỗ trợ công tác khác tại cửa hàng

·Hỗ trợ sale tư vấn kỹ thuật

·Hỗ trợ kho kiểm tra trang thiết bị nhập kho

·Xử lý các lỗi phát sinh tại cửa hàng như điện, mạng, camera

·Hỗ trợ quản lý triển khai thị trường ..

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cơ bản: Tuổi: 20 – 30 ; Giới tính: Nam

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên chuyên ngành CNTT, Điện - Điện tử, Điện tử - Viễn Thông

Kinh nghiệm: có kinh nghiệm lắp ráp phần cứng PC,laptop, thiết bị văn phòng... Thành thạo Office và các công cụ chuyên môn cài đặt kỹ thuật phần mềm

Kỹ năng: Lắp đặt phần cứng, cài đặt phần mềm, xử lý lỗi kỹ thuật, giải quyết vấn đề, khảo sát, thi công

Kiến thức: Phần cứng PC-Laptop, Camera, Thiết bị văn phòng, hệ thống mạng, phần mềm.

Tính cách: Trung thực, chủ động, nhiệt tình, chịu áp lực, kiên trì

Chấp nhận xoay ca: 8h-17h30; 12h-21h30; 1 ngày OFF/tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn : Lương Cơ bản + Phụ Cấp Cơm Trưa + Thưởng CSKH + Thưởng KPI hàng tháng

Lương tháng 13

Phép 12 ngày/năm

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo quy định

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe sau khi thử việc thành công

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, vui vẻ, được đào tạo bài bản trong quá trình làm việc

