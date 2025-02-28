Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Lập trình viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Số 408 đại lộ Bình Dương, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1.Cài đặt, lắp ráp, kiểm tra các trang thiết bị ICT
1.
Cài đặt, lắp ráp, kiểm tra các trang thiết bị ICT
·Thực hiện công việc cài đặt và lắp ráp máy PC cho khách hàng.
·Cài đặt phần mềm cho máy PC, laptop, máy in.
·Tư vấn về kỹ thuật cho KH về cách sử dụng
·Tư vấn, nâng cấp laptop cho khách hàng.
2.Tiếp nhận bảo hành
2.
Tiếp nhận bảo hành
·Xác nhận lỗi phần cứng của sản phẩm, gửi bảo hành linh kiện cho khách.
·Lắp đặt và kiểm tra lại các sản phẩm sau khi được bảo hành về từ đại lý.
·Sử dụng phần mềm bảo hành để thực hiện các nghiệp vụ trong quy trình công việc.
·Thông báo đầy đủ thông tin cho khách hàng về quá trình bảo hành.
3.Hỗ trợ công tác khác tại cửa hàng
3.
Hỗ trợ công tác khác tại cửa hàng
·Hỗ trợ sale tư vấn kỹ thuật
·Hỗ trợ kho kiểm tra trang thiết bị nhập kho
·Xử lý các lỗi phát sinh tại cửa hàng như điện, mạng, camera
·Hỗ trợ quản lý triển khai thị trường ..

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cơ bản: Tuổi: 20 – 30 ; Giới tính: Nam
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên chuyên ngành CNTT, Điện - Điện tử, Điện tử - Viễn Thông
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm lắp ráp phần cứng PC,laptop, thiết bị văn phòng... Thành thạo Office và các công cụ chuyên môn cài đặt kỹ thuật phần mềm
Kỹ năng: Lắp đặt phần cứng, cài đặt phần mềm, xử lý lỗi kỹ thuật, giải quyết vấn đề, khảo sát, thi công
Kiến thức: Phần cứng PC-Laptop, Camera, Thiết bị văn phòng, hệ thống mạng, phần mềm.
Tính cách: Trung thực, chủ động, nhiệt tình, chịu áp lực, kiên trì
Chấp nhận xoay ca: 8h-17h30; 12h-21h30; 1 ngày OFF/tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn : Lương Cơ bản + Phụ Cấp Cơm Trưa + Thưởng CSKH + Thưởng KPI hàng tháng
Lương tháng 13
Phép 12 ngày/năm
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo quy định
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe sau khi thử việc thành công
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, vui vẻ, được đào tạo bài bản trong quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 677/2A, Điện Biên Phủ, phường 25, Q.Bình Thạnh. TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

