Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Panthera làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: - 23 Duy Tân, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phát triển game trên nền tảng Unity.

Tham gia phát triển các dự án game hướng tới thị trường global.

Phối hợp với các thành viên trong team để vận hành và tối ưu hoá sản phẩm.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm làm các sản phẩm Game 3D.

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT (ưu tiên sinh viên tốt nghiệp các trường HUST, UET, PTIT, FPT,…).

Có ít nhất 1 - 2 sản phẩm/dự án thực tế của cá nhân/công ty. Có sản phẩm trên store là một lợi thế.

Có kinh nghiệm làm việc với git, hiểu và sử dụng tốt git flow.

Có kiến thức & kinh nghiệm làm việc với Unity (3D) bằng C#, C++

Hiểu rõ OOP

Đam mê, yêu thích làm game, khả năng tư duy, sáng tạo tốt

Có khả năng thiết kế cấu trúc có thể mở rộng và có tính bảo trì tốt

Tại Công ty Cổ phần Panthera Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15.000.000 - 25.000.000 VND + Thưởng dự án. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.

Thưởng cuối năm (T13,14,...) theo doanh thu của công ty và nhiều hình thức thưởng hấp dẫn khác (Thưởng ý tưởng, nhân viên xuất sắc, thưởng dự án, thưởng sinh nhật, thích là thưởng ...)

Được đánh giá hiệu suất không giới hạn số lần/năm.

Nghỉ phép hưởng nguyên lương 12 ngày/ năm.

Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty.

Cung cấp trang thiết bị hiện đại đầy đủ để phục vụ công việc.

Các chuyến du lịch, teambuilding hấp dẫn hàng năm trong hoặc ngoài nước.

Tham gia các CLB Bóng đá, Bóng rổ của công ty.

Sử dụng các tiện ích Gym, Golf, Bể bơi miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Panthera

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin