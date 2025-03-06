Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Chế Tạo Công Nghệ Cao Shenyan (Việt Nam) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Chế Tạo Công Nghệ Cao Shenyan (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công Ty TNHH Chế Tạo Công Nghệ Cao Shenyan (Việt Nam)

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Chế Tạo Công Nghệ Cao Shenyan (Việt Nam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nam:

- Khu Công Nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, KCN hỗ trợ, Đồng Văn III, tt. Đồng Văn, Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chịu trách nhiệm thiết lập, thực hiện, duy trì, cải tiến và giám sát và quản lý hệ thống chất lượng ISO
• In charge of establish, implement, maintain, improve, supervise and manage the ISO quality system
• Hỗ trợ tất cả các bộ phận của công ty thiết lập, cải thiện và tối ưu hóa các quy trình kinh doanh và định mức quản lý khác nhau, đồng thời chịu trách nhiệm giám sát hiệu quả hoạt động của hệ thống của từng bộ phận
• Support to all departments of the company to establish, improve and optimize business processes and management standards, and responsibility for monitoring the performance of each department's system
• Tổ chức và thực hiện đánh giá hệ thống quản lý chất lượng doanh nghiệp, bao gồm đánh giá hàng ngày và đánh giá nội bộ hàng năm, và hỗ trợ các nhà cung cấp trong đánh giá tại chỗ
• Organize and conduct enterprise quality management system audit, including daily audit and annual internal audit, and support suppliers in on-site audit
• Tiến hành công khai và đào tạo thường xuyên cho đánh giá viên nội bộ, phối hợp đánh giá quản lý và chuẩn bị báo cáo đánh giá quản lý
• Conduct public and training for internal auditors, coordinate management assessments and prepare management assessment reports
• Thống kê, phân tích và cải tiến các mục tiêu chất lượng; theo dõi tình trạng vận hành của hệ thống; tổ chức đào tạo và học tập thường xuyên về hệ thống
• Collect, analyze and improve quality goals, monitor system operating status; organize training and learning about the system permanent
• Phụ trách công tác đánh giá bên ngoài, phối hợp trong quá trình thực hiện; hỗ trợ hoàn thành đánh giá/chứng nhận của bên thứ ba; đề xuất biện pháp cải tiến đối với các điểm không phù hợp phát hiện trong đánh giá bên ngoài và theo dõi, xác nhận hiệu quả thực hiện
• In charge of outside assessment, coordination during the implement, support to complete of third-party assessment/certification; proposing improvement measures for non-conformities detected during outside assessment and monitoring and confirming implementation effectiveness
• Chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện kiểm soát tài liệu hệ thống của công ty
• In charge manage and control the company’s system documentation.
• Rà soát, tối ưu hóa và cập nhật tài liệu hệ thống, đào tạo
• Review, optimize, and update system documentation and training
• Lập kế hoạch, thúc đẩy và thực hiện các hoạt động đánh giá, cải tiến công tác quản lý chất lượng
• Plan, promote and perform evaluation activities and quality management improvement

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên
• Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan, am hiểu quy định về quản lý chất lượng, tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001
• Ưu tiên sử dụng tiếng trung thành thạo
• Giao tiếp tốt
• Khả năng quản lý thời gian, quản lý nhóm
• Có khả năng làm việc độc lập, giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo tốt

Tại Công Ty TNHH Chế Tạo Công Nghệ Cao Shenyan (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay trong thời gian thử việc.
• Được xét tăng lương hàng năm
• Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty : 8/3,20/10, 1/6 , sinh nhật, trung thu....
• Được hỗ trợ học phí Đại học cho con NLĐ có thâm niên từ 3 năm trở lên
• Được tham gia vào các hoạt động chung của công ty như: tiệc cuối năm, du lịch nghỉ mát, team building..
• Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chế Tạo Công Nghệ Cao Shenyan (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Chế Tạo Công Nghệ Cao Shenyan (Việt Nam)

Công Ty TNHH Chế Tạo Công Nghệ Cao Shenyan (Việt Nam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Tiên Nội, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

