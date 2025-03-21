Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: - Số 9 Duy Tân, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phát triển, tối ưu hóa và bảo trì các ứng dụng sử dụng ngôn ngữ lập trình Python.

Thiết kế, phát triển API và tích hợp hệ thống với các dịch vụ bên ngoài.

Làm việc với cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis,...

Xây dựng và triển khai các ứng dụng web sử dụng Django, Flask hoặc FastAPI.

Tham gia vào quá trình phân tích yêu cầu, lên kế hoạch và thiết kế phần mềm.

Viết tài liệu kỹ thuật và thực hiện kiểm thử phần mềm.

Hỗ trợ và phối hợp với các nhóm khác như Frontend, DevOps, Data Engineer để triển khai sản phẩm hiệu quả.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành CNTT.

Kinh nghiệm hơn 2 năm phát triển Python.

Thành thạo Python và có kinh nghiệm làm việc với ít nhất một trong các framework Django, Flask, FastAPI.

Hiểu biết về RESTful API, WebSocket và cách thức hoạt động của các giao thức mạng.

Có kinh nghiệm làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL (MySQL, PostgreSQL) và NoSQL (MongoDB, Redis).

Hiểu biết về lập trình hướng đối tượng (OOP), mô hình MVC, Design Patterns.

Có kiến thức về Docker, Kubernetes, CI/CD là một lợi thế.

Kinh nghiệm làm việc với các dịch vụ Cloud như AWS, GCP, Azure là một điểm cộng.

Kỹ năng làm việc nhóm, tư duy logic và giải quyết vấn đề tốt.

Ưu tiên đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

Tại CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng từ 15 - 20 Triệu

BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ sau khi kí HĐ chính thức.

Thưởng lễ, Tết, thưởng hiệu suất, lương tháng 13.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kĩ năng mềm để phát triển định hướng nghề nghiệp.

Đánh giá hiệu quả công việc hàng năm cho việc điều chỉnh lương và vị trí làm việc.

Tham gia các hoạt động đội nhóm, ngoại khóa cũng như du lịch hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin