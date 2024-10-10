Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Digital Innovation làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Audi Hà Nội, số 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Thực hiện tối ưu về mặt kiến trúc hiệu năng cho các hệ thống lớn.

Làm việc với team phát triển phần mềm tiếp nhận, phân tích và tạo ra các thiết kế/kiến trúc mới hướng đến quy mô và hiệu suất.

Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phần mềm trong lĩnh vực An ninh mạng (thực hiện giám sát và phát hiện tấn công; quản lý ATTT cho tổ chức/doanh nghiệp).

Làm việc theo mô hình Agile- Scrum.

Có cơ hội tham gia xử lý các bài toán mới, khó như: Scalable, High- performance, Real- time Processing...

Nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới vào phát triển sản phẩm (microservice, cloud native, CI/CD)

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệm lập trình backend. Có kiến thức sâu về Golang hoặc các ngôn ngữ BE tương đương khác. Yêu cầu chuyển đổi sang Golang để làm việc. Có kiến thức về OOP, microservices, Design pattern và thiết kế hệ thống. Có kinh nghiệm tối ưu hệ thống hoặc tham gia phát triển dự án lớn, số lượng người dùng đáng kể. Biết sử dụng công nghệ Database (SQL, NoSQL), Redis, Message Queue (Kafka, RabbitMQ), các công cụ DevOps (Docker, Docker Compose, K8s) Có khả năng viết clean & maintainable code, tập trung vào hiệu suất, có thể tái sử dụng và dễ hiểu với kiểm thử đơn vị (unit test). Có định hướng rõ ràng, sẵn sàng học hỏi những điều mới và yêu thích sản phẩm Tư duy logic và giải quyết vấn đề tốt, nắm bắt công nghệ nhanh.

Điểm cộng: Kiến thức, kinh nghiệm lập trình an toàn. Kiến thức về network, giao thức mạng. Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ phục vụ triển khai CI/CD. Đã từng giải quyết một trong các bài toán sau, bao gồm nhưng không giới hạn: tối ưu performance, thiết kế hệ thống lớn, xử lý dữ liệu lớn, thuật toán, scaling, các vấn đề kĩ thuật khó. Nắm được cơ chế indexing của database, đã từng giải quyết các bài toán phân tích và tối ưu query

Tại Công ty TNHH Digital Innovation Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực, lương cứng from 15M NET + thưởng theo hiệu quả và sự đóng góp Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6. Không làm việc T7, CN, có thể làm việc remote nếu tham gia các dự án với khách hàng nước ngoài Chế độ xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm Được hưởng quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước. Được đánh giá xét kết quả công việc, đề bạt lên các vị trí phù hợp với năng lực bản thân Cơ hội tham gia các dự án quốc tế với các khách hàng US/EU Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, thân thiện và trải nghiệm các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đặc sắc Cơ hội tiếp cận với những doanh nghiệp, dự án lớn, những xu hướng công nghệ/nền tảng mới nhất, thỏa sức sáng tạo phát triển bản thân Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty: Nghỉ phép năm, thưởng các ngày lễ, tết, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ ...

