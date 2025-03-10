Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Equix Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 30 Triệu

Công ty TNHH Equix Technologies
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty TNHH Equix Technologies

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Equix Technologies

Mức lương
17 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 106 Hoàng Quốc Việt,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 17 - 30 Triệu

Tham gia thiết kế hệ thống, xây dựng và nâng cấp các sản phẩm web apps của Công ty.
Thiết kế và phát triển những tính năng mới, hoàn thiện trải nghiệm người dùng (UX), đảm bảo tính ổn định của sản phẩm.
Xây dựng mã nguồn và các thư viện có khả năng sử dụng lại cao.
Thực hiện phát triển tính năng theo đặc tả/yêu cầu từ BA/BD hoặc quản lý.
Thực hiện viết unit test, coverage code.
Làm việc, tương tác với các team khác (Sản phẩm, Design) để phát triển các tính năng của ứng dụng.
Hỗ trợ, kiểm tra, xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển được report từ đội QA/ từ khách hàng/từ bộ phận khác.
Báo cáo kết quả công việc cho quản lý.
Tìm hiểu các công nghệ mới, giúp nâng cao hiệu suất, khả năng mở rộng ứng dụng, tối ưu hóa hiệu năng.
Nghiên cứu, đóng góp những ý tưởng sáng tạo, giải quyết các vấn đề công nghệ.

Với Mức Lương 17 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng Javascript ES5/ES6+, HTML5, CSS3.
Hiểu biết và có kinh nghiệm phát triển với các trình duyệt khác nhau.
Có kiến thức về UI/UX, Web Responsive. Có kỹ năng và tư duy UI/UX tốt.
Có kinh nghiệm làm việc với Svg, Canvas là một lợi thế.
Có kinh nghiệm làm việc hay làm đồ án với ReactJS (thành thạo React Hook là một lợi thế).
Chăm chỉ, quyết tâm cao, có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi và chịu được áp lực công việc.
Có tư duy logic tốt, có khả năng phân tích, học hỏi nhanh.
Đã từng làm việc với restful api, sse, websocket và Json/Xml là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Equix Technologies Thì Được Hưởng Những Gì

Thỏa thuận lương theo năng lực. Upto 30M Gross
100% lương trong thời gian thử việc.
Thưởng tháng lương 13, thưởng hiệu suất, thưởng Lễ Tết, thưởng sinh nhật,...
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp khi trở thành nhân sự chính thức.
Chế độ ốm đau, hiếu hỉ, khuyến khích tài năng trẻ,...
Môi trường trẻ trung năng động và đầy nhiệt huyết.
Thời gian làm việc linh hoạt.
Được đào tạo 1-1 với Quản lý hoặc Senior.
Du lịch nghỉ mát hàng năm, nhiều hoạt động teambuilding.
Hỗ trợ hoạt động CLB như Cầu lông, Yoga, Đá bóng, Bơi-Đạp-Chạy,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Equix Technologies

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Equix Technologies

Công ty TNHH Equix Technologies

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Level 21, Hoa Binh Tower, 106 Hoang Quoc Viet St., Cau Giay Dist., Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

