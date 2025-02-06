Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 140 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Xây dựng, vận hành và quản trị thiết bị, hệ thống mạng, tài sản về CNTT tại Văn phòng Công ty và các điểm bán hàng.

Upload các dữ liệu lên các hệ thống phần mềm.

Phối hợp các Phòng/Ban cấu hình, vận hành các phần mềm theo phân công.

Quản lý dữ liệu người dùng, bảo mật, dữ liệu của Công ty, tài sản, email,

Đảm bảo hệ thống mạng, wifi, camera, các thiếtbị phần cứng luôn hoạt động tốt, thông suốt; xử lý các sự cố xảy ra với hệ thống CNTT một cách kịp thời.

Xây dựng kế hoạch về CNTT khi mở điểm bán mới: phối hợp với đối tác thiết kế thiết kế hệ thống mạng, âm thanh, camera; giám sát & nghiệm thu với nhà thầu

Lặp đặt, sửa chữa hệ thống mạng, sửa chữa máy tính; hỗ trợ người dùng kịp thời khi có phát sinh vấn đề/sự cố.

Xây dựng các cơ chế bảo mật thông tin, an toàn hệ thống mạng.

Tham gia ý kiến chuyên môn trong việc mua sắm tài sản có yếu tố kỹ thuật như: máy tính, server, điện thoại, internet...theo yêu cầu.

Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Nam từ 24 tuổi đến 40 tuổi.

Biết sử dụng phần mềm POS

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, các ngành liên quan Công nghệ thông tin.

Có kinh nghiệm 4 năm làm việc tại vị trí tương đương.

Có trách nhiệm cao trong công việc.

Quyền Lợi

Thu nhập: Từ 18-22 triệu (thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn)

BHXH, chế độ công đoàn đầy đủ theo Luật Lao động quy định.

Được tham gia các chương trình đào tạo bài bản, sát với từng vị trí công việc.

Được công ty tài trợ chi phí tham gia các khóa học chứng chỉ CNTT.

Team building và các hoạt động văn hóa đoàn thể đa dạng.

Được cung cấp máy móc thiết bị đầy đủ khi làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển

