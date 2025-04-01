Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ICONTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 17 đường D4, khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Tp.HCM., Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập trình các dự án APP TAXI Mobile trên nền tảng Flutter

Bảo trì, cải thiện tính năng và tối ưu hóa các dịch vụ hiện có

Phối hợp với các tester để kiểm tra và fix lỗi app phát sinh nếu có

Thực hiệc các công việc khác của Giám đốc kỹ thuật.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm lập trình Flutter từ 2 năm trở lên

Có kinh nghiệm Lập trình Mobile Cross Flaform Flutter - IOS và Android

Có kinh nghiệm lập trình Mobile (Java và Swift)

Có kinh nghiệm liên kết Data sử dụng RestAPI hoặc gRPC

Đã build và phát hành được ít nhất 1 App lên CHPlay và AppStore\\

Khả năng giải quyết vấn đề, phối hợp và giao tiếp tốt.

Có kinh nghiệm lập trình App dịch vụ định vị GPS

Có kinh nghiệp lập trình tính năng xác thực (Auth) sử dụng Firebase và thông báo PUSH (FCM)

Hiểu biết về tối ưu UI/UX để thân thiện với người dùng

Người tích cực học hỏi công nghệ app mới, cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH ICONTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15 - 20 triệu/tháng (theo năng lực)

Phụ cấp cơm trưa

Review lương hàng năm

Nghỉ 2 ngày cuối tuần, không OT

Nghỉ phép có lương

Bảo hiểm đầy đủ

Lương tháng 13, tết dương lịch....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ICONTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin