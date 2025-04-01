Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ICONTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH ICONTECH
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 17 đường D4, khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Tp.HCM., Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Lập trình các dự án APP TAXI Mobile trên nền tảng Flutter
Bảo trì, cải thiện tính năng và tối ưu hóa các dịch vụ hiện có
Phối hợp với các tester để kiểm tra và fix lỗi app phát sinh nếu có
Thực hiệc các công việc khác của Giám đốc kỹ thuật.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm lập trình Flutter từ 2 năm trở lên
Có kinh nghiệm Lập trình Mobile Cross Flaform Flutter - IOS và Android
Có kinh nghiệm lập trình Mobile (Java và Swift)
Có kinh nghiệm liên kết Data sử dụng RestAPI hoặc gRPC
Đã build và phát hành được ít nhất 1 App lên CHPlay và AppStore\\
Khả năng giải quyết vấn đề, phối hợp và giao tiếp tốt.
Có kinh nghiệm lập trình App dịch vụ định vị GPS
Có kinh nghiệp lập trình tính năng xác thực (Auth) sử dụng Firebase và thông báo PUSH (FCM)
Hiểu biết về tối ưu UI/UX để thân thiện với người dùng
Người tích cực học hỏi công nghệ app mới, cầu tiến.
Tại CÔNG TY TNHH ICONTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 15 - 20 triệu/tháng (theo năng lực)
Phụ cấp cơm trưa
Review lương hàng năm
Nghỉ 2 ngày cuối tuần, không OT
Nghỉ phép có lương
Bảo hiểm đầy đủ
Lương tháng 13, tết dương lịch....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ICONTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
