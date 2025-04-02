Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 6 Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Tham gia triển khai, xây dựng và phát triển các ứng dụng phần mềm, đặc biệt là các giải pháp của Microsoft.

Quản lý các hoạt động của dự án phần mềm, xử lý nhanh chóng các vấn đề phát sinh để đảm bảo tiến độ.

Điều phối tổng thể các hoạt động của dự án: phân tích yêu cầu, thiết kế giải pháp hệ thống, lập kế hoạch và triển khai.

Tiếp nhận yêu cầu từ các phòng ban, đánh giá và đề xuất giải pháp phù hợp.

Thường xuyên theo dõi tiến độ dự án và báo cáo cho các bên liên quan.

Nâng cấp, tối ưu các sản phẩm để đảm bảo hiệu suất, bảo mật và tính ổn định.

Triển khai các dự án phần mềm phục vụ hoạt động kinh doanh và vận hành nội bộ.

Nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới, tư vấn các công cụ hỗ trợ công việc.

Phân tích dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.

Quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, đảm bảo an toàn thông tin, phòng tránh các rủi ro bảo mật.

Soạn tài liệu hướng dẫn, tổ chức đào tạo người dùng về hệ thống phần mềm và công nghệ mới.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành CNTT, Hệ thống thông tin hoặc liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc với các giải pháp Microsoft (ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Microsoft như Azure, M365, Power BI, Dynamics 365).

Kinh nghiệm làm việc trong công ty dịch vụ là một lợi thế lớn.

Thành thạo ít nhất một trong các ngôn ngữ lập trình: C#, Python, SQL, JavaScript.

Kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu (SQL Server, Azure SQL, Power BI).

Tư duy phân tích dữ liệu mạnh mẽ, hiểu rõ Business Logic để tối ưu quy trình làm việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển.

Được trang bị các công cụ làm việc đầy đủ.

Phụ cấp cơm theo ca làm việc.

Thưởng lễ, Tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên

