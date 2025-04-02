Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên

Lập trình viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 6 Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Tham gia triển khai, xây dựng và phát triển các ứng dụng phần mềm, đặc biệt là các giải pháp của Microsoft.
Quản lý các hoạt động của dự án phần mềm, xử lý nhanh chóng các vấn đề phát sinh để đảm bảo tiến độ.
Điều phối tổng thể các hoạt động của dự án: phân tích yêu cầu, thiết kế giải pháp hệ thống, lập kế hoạch và triển khai.
Tiếp nhận yêu cầu từ các phòng ban, đánh giá và đề xuất giải pháp phù hợp.
Thường xuyên theo dõi tiến độ dự án và báo cáo cho các bên liên quan.
Nâng cấp, tối ưu các sản phẩm để đảm bảo hiệu suất, bảo mật và tính ổn định.
Triển khai các dự án phần mềm phục vụ hoạt động kinh doanh và vận hành nội bộ.
Nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới, tư vấn các công cụ hỗ trợ công việc.
Phân tích dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.
Quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, đảm bảo an toàn thông tin, phòng tránh các rủi ro bảo mật.
Soạn tài liệu hướng dẫn, tổ chức đào tạo người dùng về hệ thống phần mềm và công nghệ mới.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành CNTT, Hệ thống thông tin hoặc liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc với các giải pháp Microsoft (ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Microsoft như Azure, M365, Power BI, Dynamics 365).
Kinh nghiệm làm việc trong công ty dịch vụ là một lợi thế lớn.
Thành thạo ít nhất một trong các ngôn ngữ lập trình: C#, Python, SQL, JavaScript.
Kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu (SQL Server, Azure SQL, Power BI).
Tư duy phân tích dữ liệu mạnh mẽ, hiểu rõ Business Logic để tối ưu quy trình làm việc.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển.
Được trang bị các công cụ làm việc đầy đủ.
Phụ cấp cơm theo ca làm việc.
Thưởng lễ, Tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên

Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 6, Đường Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-thu-nhap-20-40-trieu-vnd-tai-ho-chi-minh-job344186
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP làm việc tại Hải Dương thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Còn 107 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 76 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thương Mại Kengroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Kengroup
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần công nghệ Fractal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần công nghệ Fractal
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BIWOCO làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BIWOCO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE MOB GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE MOB GROUP
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty CP Chứng Khoán BETA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Chứng Khoán BETA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần VTI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 35 Triệu Công ty Cổ phần VTI
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CP TOYAR INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 USD CÔNG TY CP TOYAR INC
Trên 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Mona Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu Mona Media
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH HOPEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HOPEE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC EBC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC EBC
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Dịch vụ - Giải pháp - Công nghệ Ong Vàng (Beetech Solutions) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dịch vụ - Giải pháp - Công nghệ Ong Vàng (Beetech Solutions)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Dịch vụ - Giải pháp - Công nghệ Ong Vàng (Beetech Solutions) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dịch vụ - Giải pháp - Công nghệ Ong Vàng (Beetech Solutions)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Dịch vụ - Giải pháp - Công nghệ Ong Vàng (Beetech Solutions) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dịch vụ - Giải pháp - Công nghệ Ong Vàng (Beetech Solutions)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN SKCOMPANY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SKCOMPANY VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH LINKTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH LINKTO
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thương Mại Kengroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Kengroup
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CP TIÊN PHONG CDS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP TIÊN PHONG CDS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Dịch vụ - Giải pháp - Công nghệ Ong Vàng (Beetech Solutions) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dịch vụ - Giải pháp - Công nghệ Ong Vàng (Beetech Solutions)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CP TIÊN PHONG CDS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP TIÊN PHONG CDS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN SKCOMPANY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SKCOMPANY VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN SKCOMPANY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SKCOMPANY VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thương Mại Kengroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Kengroup
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Công Nghệ UNIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ UNIT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần BIC Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần BIC Group
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Ngôi Sao Đỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 41 - 57 Triệu Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Ngôi Sao Đỏ
41 - 57 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Union Technology Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Union Technology Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ANH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ANH PHÁT
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH AMARIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH AMARIS VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm