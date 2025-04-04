Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 31 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý, cập nhật nội dung website công ty. Kiểm tra, tối ưu tốc độ tải trang, giao diện website.
Triển khai chiến lược SEO Onpage, tối ưu bài viết chuẩn SEO.
Đề xuất và thực hiện các chiến lược giúp tăng traffic, cải thiện thứ hạng tìm kiếm.
Phối hợp với Content, Media để phát triển nội dung website.
Kiểm tra lỗi kỹ thuật website và làm việc với lập trình viên để khắc phục
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về quản trị website (WordPress, Magento, Shopify…).
Có kinh nghiệm tối ưu SEO (Onpage, Offpage).
Biết cơ bản về HTML, CSS là lợi thế.
Kỹ năng phân tích dữ liệu website (Google Analytics, Google Search Console).
Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Lễ Tết, Thưởng theo kết quả Kinh doanh
Thu Nhập: Thỏa thuận theo năng lực
Ghi nhận, khen thưởng theo năng lực và thâm niên cống hiến
Mức lương và chính sách thu nhập trao đổi rõ khi phỏng vấn
Môi trường làm việc trẻ trung năng động với văn hoá khởi nghiệp
Nghỉ phép và nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước
Được đảm bảo tất cả các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
Tham gia đầy đủ Bảo hiểm, Chăm sóc sức khỏe theo qui định
Cơ hội phát triển nghề nghiệp, tham gia các khóa học đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ
Ứng viên phỏng vấn đạt sẽ nhận việc đi làm ngay
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
