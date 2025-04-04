Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 31 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, cập nhật nội dung website công ty. Kiểm tra, tối ưu tốc độ tải trang, giao diện website.

Triển khai chiến lược SEO Onpage, tối ưu bài viết chuẩn SEO.

Đề xuất và thực hiện các chiến lược giúp tăng traffic, cải thiện thứ hạng tìm kiếm.

Phối hợp với Content, Media để phát triển nội dung website.

Kiểm tra lỗi kỹ thuật website và làm việc với lập trình viên để khắc phục

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về quản trị website (WordPress, Magento, Shopify…).

Có kinh nghiệm tối ưu SEO (Onpage, Offpage).

Biết cơ bản về HTML, CSS là lợi thế.

Kỹ năng phân tích dữ liệu website (Google Analytics, Google Search Console).

Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Lễ Tết, Thưởng theo kết quả Kinh doanh

Thu Nhập: Thỏa thuận theo năng lực

Ghi nhận, khen thưởng theo năng lực và thâm niên cống hiến

Mức lương và chính sách thu nhập trao đổi rõ khi phỏng vấn

Môi trường làm việc trẻ trung năng động với văn hoá khởi nghiệp

Nghỉ phép và nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước

Được đảm bảo tất cả các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

Tham gia đầy đủ Bảo hiểm, Chăm sóc sức khỏe theo qui định

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, tham gia các khóa học đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ

Ứng viên phỏng vấn đạt sẽ nhận việc đi làm ngay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow

