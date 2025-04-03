Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hoàng Văn Thái, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin in-house để đáp ứng nhu cầu của các phòng ban
Đảm bảo tất cả tài liệu đặc tả kỹ thuật TS, unit test, script phải tuân thủ qui tắc để hệ thống có thể vận hành xuyên suốt và chính xác
Xây dựng hệ thống thông tin in-house để đáp ứng nhu cầu của các phòng ban
Điều tra (debug) và giải quyết các lỗi phát sinh trong qua trình vận hành hệ thống ngay lập tức nếu có sự cố
Làm việc onsite: quận 7, HCM - kết hợp làm Hybrid

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm, mạnh về Backend Java
Spring Framework: Kiến thức về các khái niệm cốt lõi của Spring như dependency injection và inversion of control.
RESTful APls: Khả năng tạo và sử dụng RESTful APls.
Unit Testing: Kỹ năng viết unit test và integration test.
Microservices: Kiến thức về kiến trúc microservices và triển khai bằng Spring Boot
Web Technologies: Hiểu biết về các công nghệ web như HTML, css và JavaScript, bao gồm các tính năng ES6+.
SQL và PL/SQL: Thành thạo SQL và PL/SOL để lập trình cơ sở dữ liệu trong Oracle
MongoDB: Ngôn ngữ truy vấn, mô hình hóa dữ liệu và thiết kế lược đồ. Những cái khác: Redis cache, Azure service bus
Khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực cao, chủ động trong công việc, giao tiếp tốt
Tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần làm việc tốt và có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm
Hòa đồng, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần yêu thích công việc giải quyết vấn đề và có khả năng quản lý thời gian tốt

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc lên đến 20 – 30 triệu/tháng + phụ cấp onsite
Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án lên đến 2 tháng lương/năm, thưởng Tết và các dịp lễ…
Xét tăng lương 2 lần/năm: 1 lần theo định kỳ và 1 lần đột xuất theo năng lực và hiệu quả công việc
Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Phép năm tối thiểu 12 ngày theo Quy định của Pháp luật hiện hành
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PVI sau 12 tháng làm việc
Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông…..
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm….
Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân
Được hỗ trợ 50% chi phí các khóa học bên ngoài, hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, các khóa học nâng cao kỹ năng mềm, được tăng ngay 1 bậc lương ngay khi nhận chứng chỉ
Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản, Singapore với các ứng viên có tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng sinh viên HACINO, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

