Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hoàng Văn Thái, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc

Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin in-house để đáp ứng nhu cầu của các phòng ban

Đảm bảo tất cả tài liệu đặc tả kỹ thuật TS, unit test, script phải tuân thủ qui tắc để hệ thống có thể vận hành xuyên suốt và chính xác

Xây dựng hệ thống thông tin in-house để đáp ứng nhu cầu của các phòng ban

Điều tra (debug) và giải quyết các lỗi phát sinh trong qua trình vận hành hệ thống ngay lập tức nếu có sự cố

Làm việc onsite: quận 7, HCM - kết hợp làm Hybrid

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm, mạnh về Backend Java

Spring Framework: Kiến thức về các khái niệm cốt lõi của Spring như dependency injection và inversion of control.

RESTful APls: Khả năng tạo và sử dụng RESTful APls.

Unit Testing: Kỹ năng viết unit test và integration test.

Microservices: Kiến thức về kiến trúc microservices và triển khai bằng Spring Boot

Web Technologies: Hiểu biết về các công nghệ web như HTML, css và JavaScript, bao gồm các tính năng ES6+.

SQL và PL/SQL: Thành thạo SQL và PL/SOL để lập trình cơ sở dữ liệu trong Oracle

MongoDB: Ngôn ngữ truy vấn, mô hình hóa dữ liệu và thiết kế lược đồ. Những cái khác: Redis cache, Azure service bus

Khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực cao, chủ động trong công việc, giao tiếp tốt

Tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần làm việc tốt và có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm

Hòa đồng, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần yêu thích công việc giải quyết vấn đề và có khả năng quản lý thời gian tốt

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc lên đến 20 – 30 triệu/tháng + phụ cấp onsite

Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án lên đến 2 tháng lương/năm, thưởng Tết và các dịp lễ…

Xét tăng lương 2 lần/năm: 1 lần theo định kỳ và 1 lần đột xuất theo năng lực và hiệu quả công việc

Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Phép năm tối thiểu 12 ngày theo Quy định của Pháp luật hiện hành

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PVI sau 12 tháng làm việc

Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông…..

Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm….

Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân

Được hỗ trợ 50% chi phí các khóa học bên ngoài, hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, các khóa học nâng cao kỹ năng mềm, được tăng ngay 1 bậc lương ngay khi nhận chứng chỉ

Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản, Singapore với các ứng viên có tiếng Nhật hoặc tiếng Anh

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển

