Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TAKI DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Công ty chúng tôi đang phát triển các ứng dụng cho thiết bị Android, chúng tôi cần tuyển các bạn freelancer thực hiện công việc design UI/UX cho ứng dụng mobile đó.

Tham gia vào các dự án thực tế của công ty.

Làm việc remote tại nhà, tham gia đảm nhiệm việc design UI/UX các dự án phát triển ứng dụng Android của công ty. Có thể làm vào buổi tối, hoặc cuối tuần.

Làm việc trực tiếp với leader nhiều kinh nghiệm, leader sẽ giao công việc theo tuần.

Chủ động hoàn thành các công việc được giao.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm thiết kế UI/UX mảng ứng dụng mobile.

Ưu tiên làm việc được từ 3 ngày/ 1 tuần trở lên.

Kỹ năng: Làm việc nhóm, tư duy logic, khả năng học hỏi cao.

Yêu cầu sáng tạo, hiện đại, trẻ trung, có khả năng về graphic design

Quyền Lợi

Lương từ 4 triệu/ tháng trở lên (phụ thuộc vào số giờ làm được trong tháng).

Thời gian làm việc linh động: có thể làm buổi tối, hoặc cuối tuần.

Môi trường trẻ trung năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển

