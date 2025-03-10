Tuyển Lập trình viên Khối Smart Credit - Shinhan Bank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Lập trình viên Khối Smart Credit - Shinhan Bank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Khối Smart Credit - Shinhan Bank
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Khối Smart Credit - Shinhan Bank

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Khối Smart Credit - Shinhan Bank

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa Nhà Crescent Plaza, Lầu 6, 105 Tôn Dật Tiên, Quận 7,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Kiểm tra thông tin khách hàng từ các nguồn liên quan như CIC, danh sách đen, danh sách rủi ro cao. Trang Vàng và những nguồn khác theo yêu cầu.
- Kiểm tra trùng lặp/ những mẫu đăng ký không đầy đủ như hướng dẫn.
- Nhập dữ liệu và đăng ký hồ sơ đã duyệt lên hệ thống.
- Thực hiện lưu trữ, tìm kiếm hồ sơ, scan các mẫu đơn đăng ký thẻ tín dụng hoặc khoản vay của khách hàng.
- Xuất báo cáo lưu trữ và tìm kiếm hồ sơ.
- Thực hiện các công việc khác khi được giao bởi Trưởng phòng thẩm định.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH
Năng động, ham học hỏi và thích nghi tốt
­Microsoft Office skills, Email, Internet.
Thế mạnh về mảng CSKH và mảng khác liên quan
Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng viết tốt
Có trách nhiệm, sáng tạo, định hướng kết quả, cẩn thận, linh hoạt .

Tại Khối Smart Credit - Shinhan Bank Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 7.500.000đ/tháng.
- Xét tăng lương hàng năm đánh giá theo năng lực.
- Được kí Hợp đồng Lao động, đóng Bảo hiểm và hưởng đầy đủ các chính sách theo luật Lao động của Nhà nước.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá dựa trên năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Khối Smart Credit - Shinhan Bank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Khối Smart Credit - Shinhan Bank

Khối Smart Credit - Shinhan Bank

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 290B, An Dương Vương, P.4, Quận 5

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

