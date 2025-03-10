Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần công nghệ Isofh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc

Triển khai và cài đặt sản phẩm cho khách hàng, cụ thể là phần mềm y tế cho các bệnh viện, phòng khám, Cơ sở y tế

Giới thiệu, hướng dẫn và hỗ trợ sử dụng phần mềm sau khi triển khai.

Tiếp nhận yêu cầu cần tư vấn, hỗ trợ và xử lý các yêu cầu trong quá trình triển khai.

Hỗ trợ, đào tạo kỹ thuật, xử lý các vấn đề cho khách hàng trong quá trình sử dụng

Ghi nhận yêu cầu của khách hàng, phối hợp với phòng kỹ thuật để giải quyết vấn đề phát sinh

Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng và hỗ trợ về dịch vụ kỹ thuật trực tiếp hoặc thông qua ultraviewer/ zalo, bằng video/tài liệu.

Tổng kết và làm báo cáo quản lý khách hàng theo địa bàn phân công phụ trách gửi TBP.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin Tài chính kế toán,…hoặc các ngành liên quan

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương

Chịu được áp lực công việc, và cường độ công việc

Chăm chỉ, ham học hỏi, có trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc;

Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm

Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến Phần mềm quản trị

Khả năng giao tiếp, xử lý tính huống tốt

Sẵn sàng đi công tác

Quyền Lợi

Mức lương: 9-15tr

Thời gian: 8h -17h30, từ T2 – T6

Thưởng thâm niên làm việc: 5triệu/năm

Thưởng Tết (theo hoạt động kết quả kinh doanh)

Cơ hội phát triển sự nghiệp, tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ....

Được tham gia đa dạng hoạt động nội bộ : 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật, teambuilding, tiệc cuối năm Year-end Party, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển

