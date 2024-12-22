Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH BMO INT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH BMO INT
Ngày đăng tuyển: 22/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
CÔNG TY TNHH BMO INT

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH BMO INT

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- KCN Đông Nam, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh|, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm kiếm giải pháp, xử lý vấn đề trong chế tạo máy.
Triển khai dự án máy móc trong công nghiệp.
Cài đặt thông số vận hành các thiết bị điện công nghiệp: servo ac, biến tần .....
Tham gia thiết kế, phát triển các sản phẩm mới cho Công ty.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc với AC servo ít nhất 3 năm.
Nắm vững về AC servo Delta.
Ưu tiên biết lập trình PLC delta.
Ưu tiên biết tiếng Anh;
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt
Có tư duy logic, tự học hỏi công nghệ mới nhanh; chủ động và sáng tạo trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH BMO INT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực chuyên môn
Thời gian thử việc: 2 tháng. Lương tháng 13
Chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty (BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, sinh nhật,...)
Cơm trưa tại Công ty
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo và nhiệt huyết, phát triển, muốn gắn bó lâu dài
Du lịch hằng năm (theo chinh sách của Công ty).
Một tháng sẽ được nghỉ 2 ngày thứ bảy xen kẽ và 4 ngày chủ nhật; 12 ngày phép trong năm.
Chấp nhận tuyển nhân viên làm theo dự án.
Địa điểm làm việc Khu Công Nghiệp Đông Nam, Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh
- Cách Aeon Mail Bình Dương 14km
- Cách Becamex 6.7km
- Cách Chợ Hóc Môn 10km
- Cách Gò Vấp 15km

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BMO INT

CÔNG TY TNHH BMO INT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà xưởng C-6, Lô G6, G7, G8, G9, đường N3, KCN Đông Nam, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

