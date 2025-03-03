Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần và Dịch vụ Ecommage làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 300 Đê La Thành nhỏ, P. Thổ Quan, Q. Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp Đại học, trên Đại học, chứng chỉ về công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, phát triển phần mềm hoặc đã tham gia các khóa học về test.

● Kinh nghiệm từ 01-02 năm tester Manual.

● Có khả năng hiểu cũng như thực thi các test case, báo cáo các bugs (nếu có)

● Đảm bảo chất lượng phần mềm trước khi bàn giao cho khách hàng

● Có kĩ năng đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh

● Cẩn thận, tỉ mỉ, có tư duy logic tốt, nắm bắt nghiệp vụ nhanh, tinh thần trách nhiệm cao.

● Có thái độ tích cực trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và khả năng làm theo nhóm.

Tại Công ty Cổ phần và Dịch vụ Ecommage Thì Được Hưởng Những Gì

● Môi trường startup nhiều cơ hội thăng tiến, đào tạo bài bản và chuyên nghiệp

● Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh

● Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng thâm niên, thành viên xuất sắc, thưởng các ngày Lễ, Tết hàng năm, sinh nhật, thăm hỏi, hiếu hỉ.

● Hưởng chính sách xét lương định kỳ 1 năm/1 lần và đột xuất nếu hoàn thành xuất sắc công việc.

● Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT…)

● Có 12 ngày phép/năm, làm việc sau 02 năm được thêm 01 ngày phép.

● Du lịch, nghỉ mát hàng năm, công ty hỗ trợ teambuilding hàng tháng.

● Miễn phí đồ ăn nhẹ, trà, cafe và thưởng thức teabreak hoa quả hàng ngày vào 4h00- 4h30 chiều.

● Làm việc 5 ngày/tuần (9h-18h15, nghỉ thứ 7 và chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần và Dịch vụ Ecommage

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.