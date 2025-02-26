Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PRIMA THP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 240 Nguyễn Oanh, Phường 17,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản trị, phát triển các tính năng mới, bảo trì và sao lưu dữ liệu hệ thống hỗ trợ bán hàng trên Website nội bộ.

Thiết kế, triển khai, bảo trì, sao lưu các tệp cùng cơ sở dữ liệu toàn bộ hệ thống Website của công ty.

Bảo trì, sửa chữa các lỗi kỹ thuật trên hệ thống Website.

Quản lý và vận hành toàn bộ hệ thống Website của công ty đảm bảo hoạt động ổn định.

Quản lý các vấn đề kỹ thuật máy tính của công ty, quản trị hệ thống mạng và khắc phục sự cố mạng.

Quản lý hệ thống camera.

Tháo lắp thay thế, vệ sinh linh kiện máy tính, màn hình, CPU, máy in.

Xử lý các sự cố liên quan đến máy tính, phần mềm, thiết bị mạng, đường truyền trong công ty, cài đặt các phần mềm liên quan phục vụ công việc.

Quản lý cấp phát các tài sản công nghệ thông tin của công ty.

Thiết kế và cài đặt hệ thống wifi, camera, máy chấm công, hệ thống điện thoại trong công ty.

Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành về CNTT, kỹ thuật máy tính,...

Có kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Có khả năng đọc hiểu tiếng anh tài liệu chuyên nghành.

Tại CÔNG TY TNHH PRIMA THP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận.

Xét tăng lương định kỳ.

Có lộ trình thăng tiến theo năng lực.

Du lịch miễn phí hàng năm, sự kiện nội bộ và ngoài trời.

Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Được hưởng các chế độ đãi ngộ của người lao động theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PRIMA THP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin