Tuyển Hành chính Công ty Cổ Phần Tập Đoàn BĐS Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 tố hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Trực điện thọai, chuyển cho các bộ phận liên quan ( yêu cầu cung cấp chính xác thông tin đối tác, khách hàng)

Thực hiện chuyển phát nhanh, giao nhận văn thư, cập nhật sổ theo dõi công văn đi và đến.

Theo dõi, quản lý văn phòng phẩm, mực in, tài sản thuộc khối khối văn phòng. Tiếp nhận yêu cầu, mua bán, cấp phát văn phòng phẩm, gọi đổ mực, sửa chữa máy in cho các phòng ban. Tổng kết và báo cáo chi phí vào cuối tháng.

Tạm ứng và thanh toán các chi phí hành chính, chi phí cho các buổi họp/đào tạo hàng tháng. Báo cáo tổng kết chi phí vào cuối tháng

Theo dõi, quản lý, điều xe tại công ty.

Theo dõi chấm công nhân viên, xuất và báo cáo chấm công cho bộ phận nhân sự và cung cấp các số liệu cần thiết của các bộ phận khi có yêu cầu.

Giới thiệu nhân viên mới, hướng dẫn đào tạo nội quy công ty, sản phẩm công ty cho nhân viên mới.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng HCNS và ban giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ - Có 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Có kiến thức nghiệp vụ lễ tân

Giao tiếp tốt và thông minh trong các hành vi ứng xử.

Giải quyết công việc hiệu quả trong môi trường làm việc năng động

Nhanh nhẹn, Trung thực, Cẩn thận, Chịu khó

Sẵn sàn tăng ca xử lý công việc tồn đọng

Tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn BĐS Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8.000.000vnđ -10.000.000vnđ + thưởng hấp dẫn (theo năng lực làm việc, hiệu quả hàng năm, thưởng dự án, thưởng thành tích đặc biệt, thưởng theo xếp loại thi đua)

Thưởng tháng lương thứ 13

Lễ tết, Hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản...

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN

Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ - năng động – thân thiện, chuyên nghiệp, hệ thống quy trình tác nghiệp rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến theo năng lực.

Làm việc hoàn toàn dân chủ với những ý kiến đóng góp được trao đổi trực tiếp với ban lánh đạo công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn BĐS Toàn Cầu

