Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Quận 4 ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Quản lý trung tâm, lưu trữ hồ sơ, quản lý cơ sở vật chất
Trực điện thoại: Nhận, chuyển và trực tiếp gọi điện cho khách hàng khi cần (Phụ huynh, Học sinh)
Tiếp nhận và xử lý các tài liệu, thư từ, công văn.
Điểm danh, ghi nhận báo vắng cho phụ huynh
Chuẩn bị các công việc văn phòng (in ấn, decor phòng học)
Hỗ trợ các công việc hành chính liên quan (mua văn phòng phẩm) và dịch vụ khách hàng, kết nối khách hàng với các bộ phận liên quan (tư vấn viên, giáo viên,...)
Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, phản hồi của phụ huynh và học viên.
Hỗ trợ các hoạt động Marketing cho Manabie Việt Nam.
Chuẩn bị báo cáo tình hình học tập và công tác thi định kỳ tai trung tâm
Hoàn thành các nhiệm vụ khác được giao từ Quản lý trung tâm
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tính cách thân thiện, cẩn thận, tỉ mỉ, biết sắp xếp công việc hợp lý
Trung thực, nhanh nhẹn, hoạt bát
Thành thạo vi tính văn phòng
Có khả năng giao tiếp tốt
Có thể làm việc các buổi tối trong tuần từ 5:00-9:00 PM (nghỉ 1 ngày trong tuần)
Tại CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
35-40k/giờ
Môi trường khởi nghiệp trẻ trung, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng giao tiếp, lên kế hoạch và quản lí thời gian
Con đường thăng tiến rõ ràng, dựa trên kết quả công việc, hướng đến phát triển tư duy, kỹ năng, phẩm chất của một nhân sự chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM
