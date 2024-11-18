Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 4 ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Quản lý trung tâm, lưu trữ hồ sơ, quản lý cơ sở vật chất
Trực điện thoại: Nhận, chuyển và trực tiếp gọi điện cho khách hàng khi cần (Phụ huynh, Học sinh)
Tiếp nhận và xử lý các tài liệu, thư từ, công văn.
Điểm danh, ghi nhận báo vắng cho phụ huynh
Chuẩn bị các công việc văn phòng (in ấn, decor phòng học)
Hỗ trợ các công việc hành chính liên quan (mua văn phòng phẩm) và dịch vụ khách hàng, kết nối khách hàng với các bộ phận liên quan (tư vấn viên, giáo viên,...)
Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, phản hồi của phụ huynh và học viên.
Hỗ trợ các hoạt động Marketing cho Manabie Việt Nam.
Chuẩn bị báo cáo tình hình học tập và công tác thi định kỳ tai trung tâm
Hoàn thành các nhiệm vụ khác được giao từ Quản lý trung tâm

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên các trường ĐH, CĐ có thể làm việc lâu dài
Tính cách thân thiện, cẩn thận, tỉ mỉ, biết sắp xếp công việc hợp lý
Trung thực, nhanh nhẹn, hoạt bát
Thành thạo vi tính văn phòng
Có khả năng giao tiếp tốt
Có thể làm việc các buổi tối trong tuần từ 5:00-9:00 PM (nghỉ 1 ngày trong tuần)
Tại CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 35-40k/giờ
Môi trường khởi nghiệp trẻ trung, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng giao tiếp, lên kế hoạch và quản lí thời gian
Con đường thăng tiến rõ ràng, dựa trên kết quả công việc, hướng đến phát triển tư duy, kỹ năng, phẩm chất của một nhân sự chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 11 Bis Phan Ngữ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

