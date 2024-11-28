Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu nhà ở Đồi Dền, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Thị xã Sơn Tây

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Tiếp đón các vị khách đến làm việc tại Dự án

Hướng dẫn các vị khách tham quan các văn phòng làm việc tại Dự án

Trực tổng đài điện thoại, tiếp nhận điện thoại gọi đến và kết nối tới đúng địa chỉ.

Sắp xếp và trang hoàng gọn gàng, ngăn nắp quầy lễ tân.

Chuẩn bị hậu cần cho các cuộc họp, sự kiện. - Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm Lễ tân văn phòng

Tốt nghiệp , Cao đẳng, đại học trở lên

Thành thạo Microsoft Office và các phần mềm liên quan phục vụ công việc

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, thật thà, biết giao tiếp, chủ động công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8-9 triệu đồng/tháng

Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và Nhà nước

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và nhiều cơ hội nghề nghiệp khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

