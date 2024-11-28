Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu nhà ở Đồi Dền, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Thị xã Sơn Tây
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Tiếp đón các vị khách đến làm việc tại Dự án
Hướng dẫn các vị khách tham quan các văn phòng làm việc tại Dự án
Trực tổng đài điện thoại, tiếp nhận điện thoại gọi đến và kết nối tới đúng địa chỉ.
Sắp xếp và trang hoàng gọn gàng, ngăn nắp quầy lễ tân.
Chuẩn bị hậu cần cho các cuộc họp, sự kiện. - Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm Lễ tân văn phòng
Tốt nghiệp , Cao đẳng, đại học trở lên
Thành thạo Microsoft Office và các phần mềm liên quan phục vụ công việc
Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, thật thà, biết giao tiếp, chủ động công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 8-9 triệu đồng/tháng
Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và Nhà nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và nhiều cơ hội nghề nghiệp khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
