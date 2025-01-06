Tuyển Luật sư NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật sư Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
- Hà Nội: Toà nhà Corner Stone Building, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ pháp lý trong các hoạt động kinh doanh tín dụng/nguồn vốn và ngoại hối, huy động vốn, hoạt động dịch vụ và ngân hàng giao dịch/hoạt động phi kinh doanh của Ngân hàng, bao gồm:
(i) Tư vấn pháp luật;
(ii) Xây dựng, thẩm định văn bản quy định nội bộ VIB, hợp đồng;
(iii) Thực hiện và quản lý hoạt động Dịch vụ pháp lý/Dịch vụ quản trị công ty theo phân công;
(iv) Kiểm soát nghiệp vụ, hậu kiểm công việc của CBNV khác theo phân công.
Trách nhiệm công việc:
• Tư vấn pháp luật cho các đơn vị của VIB nhằm nhằm hạn chế rủi ro pháp lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của VIB;
• Xây dựng chính sách, quy trình pháp lý về Tín dụng và Tố tụng/ Nguồn vốn và Giao dịch ngân hàng/ Vận hành và Quản trị doanh nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
• Xây dựng và thẩm định văn bản nội bộ liên quan đến lĩnh vực pháp lý về Tín dụng và Tố tụng/ Nguồn vốn và Giao dịch ngân hàng/ Vận hành và Quản trị doanh nghiệp;
• Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới, góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật đến hoạt động của VIB;
• Thực hiện kiểm soát nghiệp vụ, hậu kiểm công việc chuyên môn của CBNV khác theo phân công của Giám đốc Phòng;
Ký HĐLĐ chính thức với VIB, Chế độ BHXH full 100%, Ngày phép 15 ngày/năm & ngày lễ theo quy định luật lao động, Thưởng cuối năm theo hiệu quả làm việc, Lộ trình thăng tiến trong công việc
