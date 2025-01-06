Tuyển Luật sư NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ pháp lý trong các hoạt động kinh doanh tín dụng/nguồn vốn và ngoại hối, huy động vốn, hoạt động dịch vụ và ngân hàng giao dịch/hoạt động phi kinh doanh của Ngân hàng, bao gồm:

(i) Tư vấn pháp luật;

(ii) Xây dựng, thẩm định văn bản quy định nội bộ VIB, hợp đồng;

(iii) Thực hiện và quản lý hoạt động Dịch vụ pháp lý/Dịch vụ quản trị công ty theo phân công;

(iv) Kiểm soát nghiệp vụ, hậu kiểm công việc của CBNV khác theo phân công.

Trách nhiệm công việc:

• Tư vấn pháp luật cho các đơn vị của VIB nhằm nhằm hạn chế rủi ro pháp lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của VIB;

• Xây dựng chính sách, quy trình pháp lý về Tín dụng và Tố tụng/ Nguồn vốn và Giao dịch ngân hàng/ Vận hành và Quản trị doanh nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

• Xây dựng và thẩm định văn bản nội bộ liên quan đến lĩnh vực pháp lý về Tín dụng và Tố tụng/ Nguồn vốn và Giao dịch ngân hàng/ Vận hành và Quản trị doanh nghiệp;

• Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới, góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật đến hoạt động của VIB;

• Thực hiện kiểm soát nghiệp vụ, hậu kiểm công việc chuyên môn của CBNV khác theo phân công của Giám đốc Phòng;