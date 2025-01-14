Tuyển Luật sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Luật sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI

Luật sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LK 5.17

- 18, ngõ 51 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn pháp lý và hỗ trợ khách hàng trong quy trình thành lập doanh nghiệp từ giai đoạn chuẩn bị hồ sơ đến khi hoàn tất thủ tục với cơ quan nhà nước
- Tư vấn và thực hiện các thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ, điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh theo nhu cầu của khách hàng
- Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, duy trì và chăm sóc khách hàng hiện hữu
- Lập báo cáo tiến độ công việc hàng tuần và đề xuất cải tiến quy trình nghiệp vụ
- Đào tạo, hướng dẫn thực tập sinh và tham gia phát triển đội ngũ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật
- Có chứng chỉ hành nghề luật sư là một lợi thế
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
- Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng chịu áp lực công việc tốt
- Thành thạo tin học văn phòng
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với cơ quan đăng ký kinh doanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn theo năng lực: theo thỏa thuận, thưởng 60% doanh thu từ dịch vụ sở hữu trí tuệ và điều chỉnh ĐKKD
- Review lương 03 tháng/lần
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
- Các phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ngõ 51 Đường Thanh Liệt, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

