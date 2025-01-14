Tuyển Luật sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK 5.17 - 18, ngõ 51 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

- Tư vấn pháp lý và hỗ trợ khách hàng trong quy trình thành lập doanh nghiệp từ giai đoạn chuẩn bị hồ sơ đến khi hoàn tất thủ tục với cơ quan nhà nước

- Tư vấn và thực hiện các thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ, điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh theo nhu cầu của khách hàng

- Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, duy trì và chăm sóc khách hàng hiện hữu

- Lập báo cáo tiến độ công việc hàng tuần và đề xuất cải tiến quy trình nghiệp vụ

- Đào tạo, hướng dẫn thực tập sinh và tham gia phát triển đội ngũ

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật

- Có chứng chỉ hành nghề luật sư là một lợi thế

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

- Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng chịu áp lực công việc tốt

- Thành thạo tin học văn phòng

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với cơ quan đăng ký kinh doanh

Quyền Lợi Được Hưởng

- Thu nhập hấp dẫn theo năng lực: theo thỏa thuận, thưởng 60% doanh thu từ dịch vụ sở hữu trí tuệ và điều chỉnh ĐKKD

- Review lương 03 tháng/lần

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

- Các phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

