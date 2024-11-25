Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Richy Tower, Số 35 Mạc Thái Tổ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm thử và đảm bảo chất lượng cho dự án.

Lên kế hoạch kiểm thử dựa trên các mốc thời gian release từ phía Khách hàng.

Đề xuất các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ dự án, luồng nghiệp vụ của các tính năng mới cho sản phẩm của Khách hàng.

Test stacks: Mobile, Desktop App, Web App, API và DB.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm phân tích yêu cầu, hiểu nghiệp vụ, viết testcase và thực hiện test web và app từ 2 năm kinh nghiệm trở lên.

Có tiếng Nhật N2 trở lên là lợi thế

Tư duy tốt, nhanh nhẹn, có base IT là lợi thế.

Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống của các công ty Nhật là 1 lợi thế.

Có hiểu biết cơ bản về database.

Có chứng chỉ ISTQB là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tháng: Upto 20.000.000 VNĐ (GROSS/ Nego)

Thu nhập năm: Lên đến 15 tháng lương/năm, căn cứ theo kết quả công việc và tình hình hoạt động của Công ty.

Performance review 02 lần/năm.

Du lịch năm, team building, tổ chức sinh nhật tháng, và các sự kiện ngày lễ đặc biệt trong năm,...

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viện uy tín.

Văn phòng rộng rãi, được cấp trang thiết bị làm việc hiện đại, môi trường làm việc mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM

