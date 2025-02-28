Tuyển Manual Tester Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 9 Triệu

Mức lương Đến 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 307A, Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Đến 9 Triệu

Lập kế hoạch Test, Xây dựng Test Case, Test Script.

Thực hiện Test sản phẩm phần mềm.

Báo cáo các chỉ tiêu Test.

Sử dụng các loại Tool test và các công cụ quản lý lỗi đảm bảo tốt công việc.

Nghiên cứu và cập nhật các công cụ và kiến thức mới hỗ trợ cho công việc.

Phân tích yêu cầu: Hiểu và phân tích các yêu cầu phần mềm từ tài liệu đặc tả hoặc từ nhóm phát triển.

Viết test case: Xây dựng các kịch bản kiểm thử (Test Case) dựa trên yêu cầu sản phẩm.

Thực hiện kiểm thử: Tiến hành kiểm thử thủ công (Manual Testing) hoặc tự động (Automation Testing) để phát hiện lỗi.

Báo cáo lỗi: Ghi nhận lỗi vào hệ thống quản lý lỗi (Bug Tracking System) như Jira, TestRail hoặc các công cụ khác.

Phối hợp với nhóm phát triển: Làm việc cùng Developers để tái kiểm tra (Retest) và xác nhận lỗi đã được sửa.

Tạo báo cáo kiểm thử: Tổng hợp kết quả kiểm thử và đề xuất cải thiện chất lượng phần mềm.

Với Mức Lương Đến 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về kiểm thử phần mềm, quy trình kiểm thử.

Hiểu biết về các loại kiểm thử như Functional Testing, Regression Testing, UAT,...

Biết cách viết Test Case, Test Plan.

Khả năng tư duy logic, phân tích và giải quyết vấn đề.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty Cổ Phần TEECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách và Phúc lợi:

Lương thưởng tháng 13 + Thưởng lợi nhuận năm.

Đánh giá năng lực và điều chỉnh lương 6 tháng/lần.

Thưởng chuyên cần 300-500.000 đồng/ tháng.

Thưởng thâm niên.

Đóng bảo hiểm ngay khi ký hợp đồng lao động.

Trang bị laptop ngay từ ngày đầu nhận việc và miễn phí giữ xe.

Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm 1.5-2 triệu/ người.

Nghỉ phép và các ngày nghỉ khác theo quy định.

Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức.

Tổ chức các hoạt động gắn kết nội bộ: Friday, YEP, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4...

Đào tạo hội nhập và Buddy đồng hành trong suốt thời gian thử việc.

Phát triển năng lực cá nhân thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tháng/ hàng năm.

Thời gian làm việc:

Từ 8h30 – 18h00 (nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi), từ Thứ 2 – sáng Thứ 7. Riêng sáng Thứ 7 tuỳ theo tính chất công việc mà làm việc tại nhà hoặc tại công ty.

Môi trường làm việc:

Luôn đề cao tinh thần hướng đến mục tiêu, chủ động và trách nhiệm trong công việc.

Thúc đẩy sự tử tế thông qua giao tiếp hoà nhã và và chính trực.

Sử dụng lời nói tử tế bằng cách lắng nghe, phản hồi tích cực và đóng góp thẳng thắng mang tính xây dựng.

Hành động với tinh thần sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp và biểu hiện lòng biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần TEECOM

