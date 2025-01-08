Tuyển Manual Tester Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 30 Triệu

Mức lương 17 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 17 - 30 Triệu

Lập kế hoạch test và kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu test.

Tham gia kiểm thử các dự án phần mềm

Quản lý, phân tích kết quả test và báo cáo kết quả test.

Phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng dự án.

Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án.

Kiểm thử chất lượng phần mềm, nghiệm thu sản phẩm trước khi thực hiện chuyển giao.

Với Mức Lương 17 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 3 năm kinh nghiểm kiểm thử trong đó có cả manual test

Kỹ năng: Đọc hiểu các tài liệu mô tả và phân tích yêu cầu, tài liệu thiết kế của giải pháp;

Cẩn thận, tỉ mỉ và có kinh nghiệm giao tiếp, làm việc nhóm tốt, có khả năng phối hợp với Developer trong quá trình fix bug.

Tư duy nhanh nhẹn, ham học hỏi

Ưu tiên: Có hiểu biết, kinh nghiệm và làm việc 1 trong các hệ thống như Corebanking (T24,...), Card (Way4, CMS,...),

Ưu tiên người có kinh nghiệm ngân hàng, công ty tài chính, chứng khoán, bảo hiểm

Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13

Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc PC/ Laptop....

Đóng bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN)

12 ngày phép/ năm và Thưởng vào các dịp lễ khác trong năm (1/1, 30/4-1/5; 2/9, 8/3, 20/10...), Sinh nhật; Chi phí công đoàn thăm hỏi vào các dịp hiếu, hỉ, ốm đau;

Phụ cấp gửi xe; Phụ cấp cơm trưa, ngoài ra phụ cấp điện thoại và đi lại tùy thuộc vào một số vị trí và cấp bậc;Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

Du lịch nghỉ mát 1 lần/ năm.

Tổ chức teambuilding định kỳ, tổ chức sinh nhật, team lunch, ...

Happy hours hàng tháng, free snacks, hoa quả, đồ uống.

Được đào tạo và trau dồi không chỉ kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm mà cả kỹ năng quản lý nhóm, quản lý dự án thông qua các buổi đào tạo nội bộ chung do phòng Đào tạo tổ chức hoặc các buổi đào tạo của riêng phòng ban;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến

Đội ngũ kỹ sư, nhân viên tài năng, giàu kinh nghiệm

Làm việc với tác đối tác lớn

Review tăng lương định kỳ hàng năm (2 lần / năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

