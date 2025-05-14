Tuyển Market Research Công Ty TNHH Color&touch HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD

Công Ty TNHH Color&touch HCM
Ngày đăng tuyển: 14/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
Công Ty TNHH Color&touch HCM

Market Research

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Market Research Tại Công Ty TNHH Color&touch HCM

Mức lương
500 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Empress Tower 138 – 142 Hai Ba Trung, Da Kao ward, District 1, HCMC

Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương 500 - 700 USD

- Market research, fabric development, fabric library management (swatch & samples), conduct buyer meeting, 3D work (Further details will be provided in the interview)

Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- More than 3 years of fabric R&D experience in work
- Able to use tools such as PPT, EXCEL without any issue
- Fluent in English (Oral and written communication)
Advantages
- Buyer (fashion brand) presentation experience
- School major of fabric, fiber, fashion, design etc.
- Experienced in 3D CLO tool
Salary: 15-17 millions

Tại Công Ty TNHH Color&touch HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Color&touch HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Color&touch HCM

Công Ty TNHH Color&touch HCM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

