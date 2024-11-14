Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FIXUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 228 Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

- Cùng lead lên kế hoạch Marketing Masterplan nhằm hoạch địch lại chính xác con đường đi của nhãn hàng.

- Xây dựng kế hoạch, kết nối giữa các bộ phận, kiểm soát ngân sách cho kế hoạch MKT tổng thể từng tháng / quý/ năm.

- Lên các chiến dịch sản phẩm, khuyến mãi cho nhãn hàng để đạt được mục tiêu về thuơng hiệu và doanh số.

- Phân tích các số liệu từ khách hàng, thị trường, đối thủ, ngành hàng...

- Lên ý tưởng (idea) dựa trên định hướng con đường phát triển của brand từ đó đưa brand tới mục tiêu Top of Mind.

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về marketing. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, bán lẻ hoặc được đào tạo có nền tảng về Marketing.

- Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao và ham học hỏi.

- Chủ động tốt trong công việc và giao tiếp tốt. Có tinh thần cầu tiến, kĩ năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FIXUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng: 9-15 triệu

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (hiếu hỷ, sinh nhật, ốm đau,...)

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7; nghỉ chiều thứ 7 hàng tuần và Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FIXUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.