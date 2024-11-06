Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM

Brand Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số nhà 83 A2 Khu đô thị Đại Kim

- Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Điều hành, quản lý phòng Marketing: Chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động của phòng Marketing, đảm bảo các mục tiêu của công ty được thực hiện đầy đủ và đạt hiệu quả cao.
Điều hành, quản lý phòng Marketing
Xây dựng nhận diện thương hiệu: Tổ chức và quản lý thương hiệu của thương hiệu của công ty, đảm bảo thương hiệu được quản lý đúng đắn, nhất quán và chuyên nghiệp.
Xây dựng nhận diện thương hiệu
Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing: Thiết lập chiến lược marketing cho các kênh online - offline, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của công ty.
Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing
Lập kế hoạch chi phí Marketing: Xây dựng kế hoạch chi phí marketing cho nhãn hàng theo từng giai đoạn. Kiểm soát và triển khai thực hiện các kế hoạch để đảm bảo hiệu quả, xác lập kinh phí, nhân sự cho việc thực hiện các chiến dịch/ hoạt động truyền thông marketing, quảng cáo hiệu quả.
Lập kế hoạch chi phí Marketing
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh, khách hàng tiềm năng để tư vấn cho BGĐ những mô hình và chiến lược Marketing hợp lý theo từng thời điểm.
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh,
khách hàng tiềm
Phối hợp với phòng kinh doanh: Hỗ trợ phòng kinh doanh trong việc gia tăng giá trị thương hiệu sản phẩm, đóng góp vào mục tiêu tăng doanh số và mở rộng thị phần
Phối hợp với phòng kinh doanh
Báo cáo kết quả công việc của phòng Marketing định kỳ và theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo các chỉ tiêu được theo dõi và đánh giá liên tục.
Quản lý và xử lý khủng hoảng truyền thông.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (leader, trưởng phòng) (độ tuổi 27 tuổi trở lên), ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các công ty lớn thuộc lĩnh vực Dược phẩm, Sữa, FMCG.
Nắm vững các kiến thức về digital marketing, trade marketing, e-commerce.
Có khả năng phân tích dữ liệu, báo cáo và trình bày hiệu quả.
Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược, đàm phán và giao tiếp hiệu quả, thuyết phục.
Khả năng lãnh đạo, quản lý và làm việc nhóm.
Sáng tạo, nhiệt huyết và có khả năng thích nghi với môi trường làm việc năng động.

Tại CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20-30 triệu/tháng.
Tham gia và hưởng đầy đủ BHXH theo quy định.
Chế độ phúc lợi của công ty: sinh nhật, thưởng lễ tết, du lịch,...
Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu nâng cao năng lực, hỗ trợ đến 80% chi phí các khóa học bên ngoài.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ theo Quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, Ngách 5, Ngõ 106 Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

