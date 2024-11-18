Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: HH2 Building, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Xây dựng kế hoạch, triển khai và quản lý dự án và đội nhóm

Quản lý và điều phối nhân sự trong đội nhóm để hoàn thành công việc

Chịu trách nhiệm báo cáo, định hướng kết quả dự án với các cấp trên.

Xác định và phát triển các cơ hội mới với đội nhóm và lãnh đạo cấp trên

Làm việc với đối tác và các bên quan

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết Tiếng Trung (HSK4 trở lên)

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ tối thiểu 1 năm

Có tư duy chiến lược và có năng lực thực thi, giám sát và điều chỉnh chiến lược phù hợp

Có năng lực quản lý đội nhóm và điều phối nhân sự phù hợp với năng lực và vị trí công việc

Kỹ năng: Lập kế hoạch, quản lý đội nhóm

Có trách nhiệm đối với công việc được giao

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP Thì Được Hưởng Những Gì

Trong thử việc: Lương cứng 8.000.000 đồng

Trong thử việc:

Sau thử việc: Lương cứng 9.000.000 – 12.000.000 + đồng (Có thỏa thuận)

Sau thử việc:

Thời gian thử việc: 1 tháng.

Thời gian thử việc:

Đãi ngộ: Hỗ trợ theo chế độ của công ty (Chi tiết trong buổi phỏng vấn)

Đãi ngộ:

Lưu ý: Sau 1 tháng sẽ có buổi review đánh giá lại kết quả công việc. Dựa vào kết quả đó sẽ tiến hành trao đổi lại mức lương phù hợp với năng lực làm việc.

Lưu ý:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin