Tuyển Brand Marketing Công ty Cổ phần Hana Korea Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Hana Korea Group
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công ty Cổ phần Hana Korea Group

Brand Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại Công ty Cổ phần Hana Korea Group

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5 Tòa nhà Star Tower, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Mô tả công việc
Công việc Brand Marketing:
-Xây dựng chiến lược thương hiệu:
Đề xuất, xây dựng và triển khai chiến lược phát triển thương hiệu, đảm bảo phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.
Quản lý và giám sát việc thực thi bộ nhận diện thương hiệu trong các hoạt động nội bộ và truyền thông bên ngoài.
-Quản lý các chiến dịch truyền thông:
Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng bá thương hiệu trên đa kênh (Digital, Offline, PR).
Hợp tác với các phòng ban (Content, Digital, Design) để sản xuất nội dung quảng cáo sáng tạo và nhất quán.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả:
Sử dụng các công cụ đo lường để đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu, tương tác khách hàng và hiệu quả chiến dịch.
Đề xuất các phương án cải thiện cho các chiến dịch chưa đạt KPI.
-Quản lý đội nhóm Brand Marketing:
Hướng dẫn và giám sát các thành viên trong nhóm thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thương hiệu.
Đào tạo nhân viên về kỹ năng xây dựng thương hiệu và chiến lược truyền thông.
2. Công việc Tổ chức sự kiện:
-Xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện:
Phối hợp với các phòng ban để lên kế hoạch tổ chức sự kiện quảng bá thương hiệu (hội nghị, triển lãm, hội thảo khách hàng...).
Đảm bảo các sự kiện gắn liền với định hướng và giá trị thương hiệu của công ty.
-Quản lý và triển khai sự kiện:
Phân công nhiệm vụ, giám sát các đầu việc trong quá trình tổ chức sự kiện.
Làm việc với các đối tác (nhà cung cấp, agency) để đảm bảo chất lượng và tiến độ sự kiện.
Giám sát thực địa và xử lý nhanh các vấn đề phát sinh trong sự kiện.
-Đánh giá và báo cáo hiệu quả:
Đánh giá mức độ thành công của sự kiện dựa trên các KPI cụ thể (lượng người tham dự, tương tác, độ phủ truyền thông).
Báo cáo kết quả và đề xuất cải thiện cho các sự kiện tương lai.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành: Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương.
Có từ 3-4 năm kinh nghiệm Brand Marketing và ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm tổ chức sự kiện.
Đã từng đảm nhận vai trò trưởng nhóm hoặc quản lý trong các dự án thương hiệu hoặc sự kiện lớn.
Am hiểu sâu về chiến lược phát triển thương hiệu, quy trình tổ chức sự kiện chuyên nghiệp.
Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý ngân sách, và điều phối dự án.
Hiểu biết về các công cụ Digital Marketing (Google Ads, Facebook Ads, Analytics).
Kỹ năng phân tích và đo lường hiệu quả chiến dịch (ROI, KPI).
Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong ngành Dược Mỹ Phẩm hoặc công ty có quy mô nhân sự lớn.
Ưu tiên Nam - Nữ trong độ tuổi 1999 - 1993, nhạy bén, nhanh nhẹn..
Khả năng lập kế hoạch, lãnh đạo tốt, tư duy hệ thống
Kỹ năng tổ chức, giao tiếp, và xử lý tình huống tốt.

Tại Công ty Cổ phần Hana Korea Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ: 10-18 triệu
Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, 2/9, Tết Dương lịch,...( Giá trị tiền mặt hoặc hiện vật )
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục
Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,...
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8h30 - 17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hana Korea Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Hana Korea Group

Công ty Cổ phần Hana Korea Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Star Tower, Phố Dương Đình Nghệ, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

