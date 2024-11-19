Tuyển Brand Marketing Công ty cổ phần DILIGO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà N03T5, Khu Ngoại Giao Đoàn, P. Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing của nhãn hàng phụ trách.

Triển khai thực hiện, kiểm tra và đánh giá hiệu quả các chương trình marketing.

Tổ chức các hoạt động nghiên cứu thị trường của nhãn hàng.

Quản lý ngân sách của nhãn hàng phụ trách.

Phối hợp với bộ phận R&D xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm mới theo định hướng, chiến lược của Công ty.

Phối hợp với các đối tác về dịch vụ Quảng cáo, PR, Media để thực hiện các chương trình quảng cáo, tiếp thị cho nhãn hàng.

Cập nhật, tìm hiểu, phân tích thông tin về thị trường, hành vi người tiêu dùng, hoạt động kinh doanh của các đối thủ cạnh tranh.

Thực hiện các báo cáo tháng, quý, năm theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý nhãn hàng. Ưu tiên trong lĩnh vực tiêu dùng nhanh – FMCG, thực phẩm, dược phẩm.

Có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có khả năng thẩm mỹ tốt, tính sáng tạo cao.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 25tr đến 30tr, tuỳ theo năng lực

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Được tham gia Bảo hiểm Diligo care (chăm sóc sức khỏe toàn diện tại các bệnh viện cao cấp) và Bảo hiểm tai nạn 24h.

Được hưởng chế độ ăn trưa tại văn phòng Công ty.

Các chế độ thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty.

Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin