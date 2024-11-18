Tuyển Brand Marketing Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Brand Marketing

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, Tòa Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Triển khai các hoạt động cụ thể dựa trên kế hoạch phát triển thương hiệu đã được phê duyệt
Xây dựng câu chuyện thương hiệu và các hoạt động quảng bá, lan tỏa Brand Stories.
Xây dựng phát triển các tài liệu thương hiệu bao gồm và không giới hạn: phim doanh nghiệp, phim thương hiệu, TVC, ấn phẩm doanh nghiệp
Sản xuất các ấn phẩm truyền thông và nội dung quảng cáo đạt chuẩn thương hiệu cho các chiến dịch Marketing, dự án Social Media.
Phối hợp với Performance Marketing trong việc triển khai content Strategy, đảm bảo tối ưu tỷ lệ chuyển đổi nhờ sức mạnh của Content.
Phát triển mối quan hệ với các tổ chức, đơn vị truyền thông, các agency tư vấn thương hiệu
Quản lý và tổ chưc sự kiện thương hiệu, truyền thông liên quan tới thương hiệu, sản phẩm
Quản lý thông điệp thương hiệu, sản phẩm theo đúng chiến lược thương hiệu đã được phê duyệt
Quản lý hệ thống nhận diện thương hiệu trên toàn hệ thống và các công ty thành viên theo cấu trúc thương hiệu đã được phê duyệt
Tìm kiếm và tham gia các giải thưởng phù hợp với định hướng chiến lược đã được xây dựng và phê duyệt
Tổ chức các hoạt động CSR, tài trợ theo kế hoạch
Truyền thông nội bộ
Lên kế hoạch truyền thông phù hợp theo kế hoạch xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã được phê duyệt
Phụ trách các kênh truyền thông của Công ty: Website, fanpage, kênh thông tin nội bộ, app truyền thông nội bộ...
Phụ trách biên tập các ấn phẩm nội bộ, các tài liệu, hướng dẫn truyền thông nhằm gia tăng tinh thần tự hào, nâng cao kiến thức về văn hóa công ty.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành báo chí, Marketing, truyền thông các trường Đại học Xã hội và Nhân văn, Kinh tế, Ngoại ngữ, Ngoại thương, Thương mại, FPT...
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Brand Marketing hoặc tương đương
Nắm vững các nguyên tắc và kỹ thuật marketing, bao gồm nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu, lập kế hoạch và triển khai chiến dịch marketing.
Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ marketing online và offline.
Có khả năng phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt.
Kỹ năng viết tốt
Có khả năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ (nếu có).
Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề hiệu quả.
Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và có cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà Viwaseen, số 46 Tố Hữu, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

