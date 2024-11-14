Tuyển Brand Marketing Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

1. Phát triển Chiến lược Thương hiệu:

Xây dựng và triển khai chiến lược thương hiệu cho dòng sản phẩm thời trang trẻ em.

Đảm bảo tính nhất quán trong thông điệp và hình ảnh thương hiệu trên tất cả các kênh truyền thông và bán hàng.

Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các đề xuất phát triển thương hiệu.

2. Quản lý Hình ảnh Thương hiệu:

Giám sát và duy trì hình ảnh thương hiệu trên các phương tiện truyền thông và điểm bán hàng.

Phối hợp với các bộ phận thiết kế để phát triển các sản phẩm mới phù hợp với chiến lược thương hiệu.

Tạo ra các chiến dịch quảng cáo sáng tạo để tăng nhận diện thương hiệu.

3. Chiến lược Tiếp thị và Quảng bá:

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch tiếp thị và quảng bá sản phẩm.

Quản lý ngân sách tiếp thị và đảm bảo chi tiêu hiệu quả.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị.

4. Quản lý Quan hệ Khách hàng:

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và các đối tác chiến lược.

Thu thập phản hồi từ khách hàng và thị trường để cải tiến sản phẩm và dịch vụ.

Tổ chức các sự kiện và hoạt động PR nhằm tăng cường kết nối với khách hàng.

5. Phân tích và Báo cáo:

Phân tích dữ liệu bán hàng và tiếp thị để xác định xu hướng và cơ hội phát triển.

Báo cáo định kỳ về tình hình thương hiệu và các hoạt động tiếp thị.

Đưa ra các đề xuất cải tiến dựa trên phân tích dữ liệu và phản hồi từ thị trường

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thời trang trẻ em.

Kỹ năng:

Kỹ năng quản lý thương hiệu và tiếp thị

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

Kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tính cách:

Sáng tạo, nhạy bén với thị trường và khách hàng.

Chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, chủ động và thân thiện

Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng theo doanh thu của công ty

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật quy định

Phụ cấp khác: phụ cấp ăn trưa, du lịch, hiếu/hỉ, chăm sóc sức khỏe,

Tăng lương có thể đề xuất theo năng lực.

Mức lương có thể deal theo năng lực trong khoảng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

