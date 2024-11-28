Tuyển Brand Marketing Công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện Gia Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8 Tòa Hội Nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Brand Marketing

• Xây dựng chiến dịch Marketing trên các kênh: Website, Facebook, Tiktok, Google...

• Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage và các kênh Social, Website, ấn phẩm in ấn,... của Công ty

• Theo dõi, thống kê và phân tích số liệu, tính hiệu quả của quảng cáo.

• Điều chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, tối ưu ngân sách cho từng chiến dịch.

Yêu Cầu Công Việc

• Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí nhân viên Marketing

• Có kiến thức và kinh nghiệm triển khai thực tế các kênh quảng cáo Google Adwords, Facebock, Shopee ... trên các sàn thương mại điện tử

• Có kinh nghiệm triển khai các công cụ đo lường hiệu quả truyền thông trên các nền tảng

• Am hiểu về các mạng xã hội và vận hành shop trên sàn thương mại điện tử / tiktok shop

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vận hành sản phẩm về công cụ hỗ trợ thiết kế website / landing page

• Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng công cụ thiết kế hình ảnh và kiến thức bóng đá

• Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Quyền Lợi

• Lương: 10 – 12 triệu/tháng (Đánh giá theo năng lực thực tế) + Thưởng doanh số định kỳ theo quý

• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật định

• 12 ngày phép/ năm

• Định kỳ xét tăng lương 2 lần/ năm

• Du lịch, teambuilding, thưởng lễ Tết, thưởng nóng, lương tháng 13

• Môi trường làm việc trẻ trung, công nghệ, năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội phát triển, đồng nghiệp thân thiện, vui vẻ

• Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và nâng cao theo kế hoạch của Công ty

• Thử việc 01 tháng

• Hỗ trợ gửi xe miễn phí

• Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến thứ Sáu ( 8h30 - 12h, 13h30 -18h)

Cách Thức Ứng Tuyển

