Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PHD
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH PHD

Brand Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại CÔNG TY TNHH PHD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 46 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, đánh giá chiến lược và định vị thương hiệu hiện tại của công ty
Đánh giá đối thủ cạnh tranh, nhận biết các cơ hội và xu hướng truyền thông
Lập kế hoạch Marketing cho thương hiệu, phù hợp với chiến lược chung của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn trong các hoạt động truyền thông thương hiệu, ra mắt sản phẩm, tài trợ, gia tăng trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ thương mại
Điều phối và kiểm soát việc thực hiện triển khai các hoạt động Marketing đã được phê duyệt, có sự điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện từng thời kỳ và thời điểm
Phối hợp chặt chẽ cùng các bộ phận liên quan để triển khai theo kế hoạch
Phối hợp với các phòng ban để xử lý các vấn đề liên quan đến khủng hoảng thương hiệu khi có phát sinh
Báo cáo kết quả marketing theo tháng/ chiến dịch
Đề xuất giải pháp cải tiến, tối ưu hiệu quả của hoạt động Marketing
Xây dựng chỉ tiêu, giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện hoạt động của nhóm Quản trị thương hiệu
Tìm kiếm dối tác để phát triển mối quan hệ và cơ hội kinh doanh cho công ty
Làm việc với các cơ quan truyền thông và các đối tác để triển khai kế hoạch marketing của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành kinh tế có liên quan
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực F&B, FMCG.
Kiến thức chuyên môn về Quản trị thương hiệu, Marketing truyền thông
Có kinh nghiệm định hướng ý tưởng truyền thông, mô hình truyền thông, kế hoạch nội dung
Am hiểu về các nền tảng số và hoạt động quảng cáo, marketing trên nền tảng số
Có kinh nghiệm thực thi các chiến dịch truyền thông thương hiệu: Ra mắt thương hiệu mới, sản phẩm mới, Khai trương cơ sở mới, Truyền thông thương hiệu duy trì.
Có kinh nghiệm làm việc với các đối tác truyền thông, tư vấn sáng tạo, Có kỹ năng phân tích và xây dựng kế hoạch.
Có khả năng sáng tạo và luôn cải tiến trong công việc cao.
Có khả năng tổ chức triển khai công việc, và đưa ra quyết định tốt.
Có khả năng lãnh đạo, phát triển và đào tạo nhân viên cấp dưới.
Có kỹ năng thuyết trình, đàm phán, giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH PHD Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh tùy thuộc vào khả năng chuyên môn. Thỏa thuận xứng đáng với năng lực và cạnh tranh trên thị trường
Du lịch teambuilding hàng năm và các chương trình phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty
Được tham gia các chương trình đào tạo của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHD

CÔNG TY TNHH PHD

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 46, Phố An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

