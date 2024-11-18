Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS

Brand Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển chiến lược marketing tổng thể, kế hoạch branding và truyền thông cho CarDoctor.
Định hướng hình ảnh thương hiệu nhất quán, sáng tạo thông điệp truyền thông phù hợp với từng đối tượng khách hàng và đối tác trong hệ thống.
Định hướng và triển khai truyền thông cho các đối tác tham gia mạng lưới CarDoctor, nội dung tùy chỉnh theo từng kênh phân phối dịch vụ/sản phẩm.
Xây dựng nội dung, tài liệu và phương tiện hỗ trợ đội ngũ Đại diện kinh doanh hoạt động hiệu quả.
Tư vấn và triển khai các chiến dịch nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh từ Đại diện kinh doanh.
Phối hợp với đội ngũ Phát triển sản phẩm để tạo ra các giải pháp marketing phù hợp với kế hoạch kinh doanh toàn hệ thống.
Tham gia vào việc lập kế hoạch và triển khai các hoạt động tăng trưởng người dùng (User Growth) trong giới hạn ngân sách.
Phối hợp cùng HR thực hiện truyền thông nội bộ nhằm củng cố văn hóa và giá trị thương hiệu trong tổ chức.
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển năng lực của đội ngũ nhân viên trong phòng Marketing.
Phân công nhiệm vụ và giám sát tiến độ công việc của từng thành viên, đảm bảo hoàn thành mục tiêu công việc đúng thời hạn.
Xây dựng môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự sáng tạo và hợp tác giữa các thành viên.
Đánh giá hiệu suất làm việc, đưa ra các phản hồi kịp thời và đề xuất các chính sách khen thưởng, động viên nhân viên.
Đảm bảo đội ngũ Marketing luôn cập nhật các xu hướng mới trong lĩnh vực Marketing và áp dụng vào chiến lược phát triển của công ty;
Các công việc khác: thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Về học vấn: Tốt nghiệp chuyên ngành về Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các lĩnh vực liên quan;
Về kinh nghiệm:
- Ít nhất 3-4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các công ty trong ngành công nghệ, phát triển nền tảng hoặc thương mại điện tử;
- Ưu tiên kinh nghiệm làm việc tại các công ty startup hoặc tham gia giai đoạn đầu của startup là một lợi thế;
- Có thế mạnh về Branding, Marketing communication;
- Có tư duy ra thông điệp, sáng tạo hình ảnh, nội dung;
- Có hiểu biết Affiliate Marketing là lợi thế;
- Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm, lập kế hoạch chiến lược và triển khai các chiến dịch Marketing toàn diện (truyền thống và số hóa).
Về kỹ năng chuyên môn và quản lý:
- Kỹ năng lập kế hoạch, đàm phán, giao tiếp và giao tiếp cá nhân mạnh mẽ;
- Kỹ năng quản lý dẫn dắt phát triển đội nhóm
- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh hiệu quả.
Về tính cách:
- Cởi mở, sẵn sàng với các cách làm/cách tiếp cận mới;
- Quyết liệt, bám sát mục tiêu, chi tiết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, cạnh tranh theo năng lực, tham gia đầy đủ các chế độ BHXH.
Tăng lương, xét thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc
Thưởng Lễ Tết, thưởng nhân viên xuất sắc theo quý, quà cho các dịp đặc biệt, việc hiếu hỉ và quà thăm hỏi khác cho CBNV.
Thưởng cuối năm: Dựa vào hiệu suất công việc và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty sẽ ban hành Quy chế thưởng
Cơ hội học hỏi, tham gia các chương trình đào tạo nội bộ về chuyên môn, được chỉ dẫn và làm việc với Ban Quản trị, các nhân sự là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo từ các công ty, tập đoàn lớn như Vingroup, OneMount, Viettel, MoMo, VNPay, FPT, Tiki,...
Công ty có cafe riêng: chiết khấu 50% cho CBNV
Các hoạt động nội bộ khác: Year End Party, Team Building, CarDoctor’s Party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS

CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 29 BT1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

